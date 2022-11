Qatar-Ecuador, inizia il mondiale 2022

L’attesa è finita, oggi alle 17 italiane inizierà il tanto atteso Mondiale, ad aprire le danze come da abitudine saranno i padroni di casa del Qatar che sfideranno l’Ecuador nel primo match del Gruppo A. A completare il girone ci sono Senegal, senza la stella Manè, ed Olanda.

Ad arbitrare la prima partita del campionato del mondo ci sarà il nostro Daniele Orsato.



Dopo tanta attesa, tantissime polemiche ed infortuni finalmente sarà il campo a parlare e ci dirà quale sarà la nazionale che arriverà a conquistarsi il titolo di campione del mondo.

Comunque vada sarà un mondiale strano, anomalo e che ci darà tanti spunti di riflessione.

Oggi il Qatar farà l’esordio nel torneo contro l’Ecuador, da domani invece ci saranno ben cinque partite al giorno.

Nella tristezza di non vedere in campo la nostra nazionale l‘Italia celebra Daniele Orsato che farà il suo esordio in Qatar arbitrando proprio la sfida inaugurale in programma nel pomeriggio di oggi.

Domani alle 14 il match tra Senegal e Olanda completerà la prima giornata del Gruppo A.



Qatar con il 3-5-2, Afif gioca dietro ad Almoez

I padroni di casa sono pronti a fare il loro esordio in questo campionato del mondo, tanta attesa per il Qatar e l’ambizione di conquistare subito punti importanti in quella che sarebbe una storica qualificazione agli ottavi di finale.

Sanchez schiera la sua squadra con un 3-5-2 prudente, l’obiettivo è quello di sfruttare la velocità degli esterni per ripartire con velocità dopo una buona fase difensiva.

La difesa a tre davanti a Alsheeb è composta da Ro-Ro, Salman e AL-Rawi, a centrocampo pronti Hassan, Homam, Boudiaf, Hatem e AL-Haydos.

La coppia offensiva sarà invece composta da Almoez e Afif.

Ecuador con il 4-3-3, c’è Valencia in avanti

L’Ecuador parte sicuramente favorito nella sfida inaugurale, i ragazzi di Alfaro hanno buona qualità e sono più abituati a giocare queste tipologie di partite.

Gli ospiti dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3 con Preciado, Porozo, Hincapie ed Estupinian a proteggere la porta di Dominguez.



A centrocampo ci saranno Caicedo, Gruezo e Cifuentes, pronti a sostenere il tridente offensivo composto da Ibarra, Valencia e Pata

La sfida inaugurale di questo Mondiale sarà in diretta esclusiva su Rai 1 e potrà essere vista anche in streaming su Rai Play.

Qatar-Ecuador, curiosità

Il Qatar si presenta per la prima volta in assoluto in un mondiale e lo fa da campione in carica della Coppa d’Asia nel 2019.

Per l‘Ecuador sarà la quarta partecipazione della storia al campionato del mondo, i sudamericani come miglior risultato hanno fatto registrare gli ottavi di finale raggiunti nel 2006 quando l’Italia si laureò Campione del mondo.

Ecuador e Qatar si sono affrontati tre volte nella storia ma soltanto in amichevoli.