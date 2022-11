È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si emoziona in diretta: “Lo porto nel cuore”

By

Antonella Clerici non trattiene le lacrime e in diretta si è emoziona davanti a tutta Italia. Ecco cosa è accaduto a È sempre mezzogiorno.

La bionda conduttrice di È sempre mezzogiorno, visibilmente emozionata durante la diretta. Il saluto per lui è straziante. I telespettatori si sono commossi.

Antonella Clerici emozionata

La bionda ricciolina è tornata nuovamente al timone per una nuova stagione di È sempre mezzogiorno, il cooking show che tanto piace al pubblico Rai che da anni è fedelissimo alla sua presentatrice.

La Clerici ha sempre avuto a che fare con programmi di cucina, non a caso l’arte culinaria è una delle sue passioni più grandi. Chi non la ricorda alla conduzione de La Prova del cuoco? Per moltissimi anni è stata lei il volto apprezzatissimo del noto format della rete ammiraglia.

Anche nel suo salotto di È sempre mezzogiorno, la Clerici continua a tenere compagnia al pubblico ospitando diversi protagonisti del mondo dello spettacolo che per un giorno si cimentano insieme a lei in cucina.

Proprio durante l’ultima puntata del suo seguitissimo programma, è successo qualcosa di incredibile. La conduttrice improvvisamente si emoziona: il congedo da lui è straziante. Scende anche una lacrimuccia. Pure il cuore dei telespettatori si stringe insieme al suo. Che cosa è successo?

La conduttrice in lacrime

È successo di tutto durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, il format condotto ormai da tanto tempo da Antonella Clerici. La ex protagonista de La Prova del cuoco si è emozionata e commossa davanti a tutta Italia. Pure qualche lacrimuccia è arrivata. Che cosa è successo?

Ebbene, durante l’ultimo appuntamento del programma Rai, la bionda ricciolona ha ospitato nella sua trasmissione un attore di fama internazionale, Raoul Bova, amatissimo dal pubblico italiano e in particolare dalle donne.

Il compagno di Rocío Morales ha ripercorso insieme alla conduttrice i suoi esordi in TV. Ed ecco che la regia manda in onda un filmato nel quale si vede un giovanissimo Raoul Bova nella trasmissione Scommettiamo che? che al tempo era condotta da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi.

Nel vedere le immagini del collega ma soprattutto amico Frizzi, che è stato tanto importante nella vita di Antonella, quest’ultima si è commossa e con un nodo alla gola ha voluto ricordare il suo compagno di una vita.

Antonella e Fabrizio erano legati da un rapporto straordinario. Lei ancora tutt’oggi è la migliore amica di Carlotta Mantovan, la vedova Frizzi. Tra l’altro, Antonella e Fabrizio hanno anche lavorato insieme: i due hanno condotto Domenica in nell’anno 1997.

La loro amicizia da quel momento si è consolidata e i due hanno continuato a frequentarsi anche fuori dagli studi televisivi. La morte di Fabrizio Frizzi resta ancora qualcosa di inaccettabile per Antonella Clerici che non ha imparato a convivere con la sua assenza.

Il dolore che si porta dentro lo manifesta ogni volta che può. Lo ricorda sempre nelle sue trasmissioni o nelle interviste, Antonella Clerici, che a Fabrizio Frizzi era tanto legato. Anche nell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, ha voluto dedicare al compianto conduttore un pensiero:

“Sarà sempre nel mio cuore”.

Le meravigliose parole espresse dalla conduttrice nei confronti di Frizzi hanno fatto sciogliere dalla tenerezza il cuore di tutti. I telespettatori si sono commossi. Anche Raoul Bova, ospite della puntata, si è mostrato particolarmente emozionato.

Tra poco saranno sei anni che Fabrizio Frizzi ha lasciato la vita terrena a causa di un ictus a cui è seguita un emorragia cerebrale. Il conduttore si è spento lasciando una moglie e una figlia che soffrono ancora per la sua assenza e tanti amici e tra questi per l’appunto Antonella Clerici che alla sua assenza non si è ancora abituata e forse mai si abituerà.