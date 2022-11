Puzza di fogna dal water, una tazza di questo e risolvi definitivamente

Esiste un metodo per levare la puzza di fogna proveniente dal water. Ecco di quale si tratta e di quale ingrediente usare.

Molte volte ci ritroviamo a dover fare i conti con la pulizia del bagno e anche se utilizziamo i miglior prodotti in commercio ci rendiamo conto che dal water non se ne va via il tipico odore di fogna.

Questo può creare un imbarazzo qualora abbiamo degli ospiti in casa ma può dare fastidio anche a noi stessi, in quanti vogliamo sentire l’ebbrezza di un odore piacevole anche in questa parte della nostra casa.

Water: ecco il metodo per eliminare il cattivo odore di fogna

Uno dei motivi per il quale questo tanfo continua a persistere è per via di uno scarico otturato o di un livello di acqua basso o a volte anche per via della pressione nelle fogne che si innalza con il maltempo.

Per correre ai ripari quindi tendiamo a cospargere il nostro wc con un prodotto disinfettate e dal forte odore oppure con delle tavolette posizionate all’interno del pc che con lo sciacquone rilasciano un buon profumo.

Questo però risulta non essere sufficiente e quindi ci ritroviamo davanti ad un grande problema in quanto vorremmo definitivamente mettere fine al cattivo odore proveniente dal nostro wc.

Esistono vari metodi per far si che questo tanfo venga eliminato del tutto ma uno in particolare sembra essere quello più efficace e per provarlo abbiamo bisogno soltanto di un ingrediente che abbiamo sempre in casa.

L’ingrediente utile per il wc

Stiamo parlando del sale, preferibilmente quello grosso, che viene versato assieme a dell’acqua calda, in quantità di circa 100 grammi per ogni litro di liquido lasciandolo agire in modo che possa assorbire tutti i cattivi odori.

Il sale ha anche una funzione disincrostante, quindi permette non solo di pulire il water ma anche di fare in modo che i tubi vengano puliti ma per fare questo è consigliabile avere un po’ di pazienza.

Gettando del sale nel water e facendolo risposare per tre ore, o meglio ancora per tutta la notte, sciogliendosi si andrà pian piano a immettere in zone non raggiungibili dalla mano umano e andrà, una volta tirato lo sciacquone a giovare al nostro gabinetto.

In questo modo, non solo avremo un bagno completamente pulito, ma avremo eliminato tutto il cattivo odore che possa sprigionarsi dal suo interno perché si saranno assorbiti tutti i profumi malsani.

Per far si che il cattivo odore e lo sporco non tornino sul nostro wc è bene che l’operazione venga ripetuta almeno ogni 15 giorni e con l’andare del tempo, il sanitario risulterà perfettamente bianco e splendente.

Per chi vuole, inoltre, mischiando il sale con del bicarbonato di sodio, unendo un etto per ogni ingrediente si crea un composto che va posto sulle macchie del water e queste con l’aiuto di uno spazzolino verranno eliminate completamente.

Il composto, può anche essere versato nel water al fine di sconfiggere anche in questo caso i cattivi odori, stando attenti a non esagerare con le dosi per non creare dei danni che ci faranno chiamare un esperto e spendere dei soldi non previsti.