Attilio Romita, chi è la moglie? Non solo bella, ma giovanissima | FOTO

Attilio Romita, giornalista e concorrente del Grande Fratello Vip 7, è sposato con una giovanissima donna. Ecco di chi si tratta.

Uno dei concorrenti più amati dai telespettatori e che sta facendo impazzire il web è Attilio Romita, mezzobusto che ha lavorato come giornalista per molti anni in Rai e che ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip.

Nel momento del suo annuncio nel cast del reality, in molti avevano pensato che l’uomo, per via della sua professione e della sua cultura, sarebbe risultato un concorrente noioso e poco incline alle dinamiche del gioco.

Attilio Romita: ecco chi è sua moglie

Invece, dopo pochi giorni, Attilio Romita si è dimostrato un uomo di cultura e dai modi garbati ma anche un grandissimo protagonista di questa settima edizione del Gf Vip, risultando tra i più virali sul web.

L’uomo, non ha mai nascosto di aver deciso di partecipare al programma per vincere e quindi ogni qual volta si trova in nomination ammette che non vorrebbe esserci in quanto non vorrebbe uscire dal programma.

Per via di queste sue esternazioni, non sono mancati dei litigi in casa, in quanto Romita, non riesce a non dire la sua ed è molto diretto e questo può creare dei fastidi nei confronti degli altri concorrenti.

Nelle ultime settimane ha avuto delle discussioni anche molto accese con Luca Salatino, definendolo un maleducato per via dei suoi modi di fare e di questi litigi ne ha parlato anche Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 7 novembre.

Ma nonostante questi momenti di discussione, Attilio si è sempre messo in gioco e si è anche divertito vestendosi da donna in alcune feste realizzate in casa e si è sottoposto al gioco della bottiglia.

Proprio in questa occasione, ha baciato con la lingua una coinquilina molto più giovane di lei, Sofia Giaele De Donà e questo ha scatenato la gelosia di sua moglie che ha considerato il suo comportamento fuori luogo.

La reazione di Mimma

La donna, sotto al video pubblicato dai social del giornalista barese, ha commentato chiedendo al marito se non si vergona e successivamente rispondendo ad un utente che le aveva detto di non prendersela in quanto era un gioco.

Ma, nonostante questo, sua moglie ha fatto arrivare una lettera al suo amatissimo dicendogli che lo ama e che non è andata a fargli una sorpresa in quanto non vuole apparire in televisione ma che continua ad amarlo come il primo giorno, complimentandosi con lui per aver accettato un’avventura come questa.

Ma in molti si sono chiesti chi sia la donna al fianco di Attilio Romita. Si tratta di Mimma Fusco e su di lei non ci sono moltissime informazioni. Quello che sappiamo è che, nonostante non si sappia l’età è sicuramente più giovane del vippone.

Quello che è certo, è che nonostante entrambi si chiamano marito e moglie, tra i due non c’è stato nessun matrimonio, e i due si sono incontrati a Bari dove l’ha incontrata ad una festa.

Attilio, ha dichiarato di averla corteggiata a lungo in quanto era una delle donne più belle e desiderate del capoluogo Pugliese per poi riuscire a far cedere la donna e da sette anni convivono assieme.

Prima di Mimma, Attilio è stato sposato con un’altra donna, Angela, da cui ha avuto una figlia Alessia, che lavora in una multinazionale di fazzoletti, con cui ha confessato di avere un rapporto meraviglioso.

Attilio Romita, attualmente è in nomination con Giaele e Pamela Prati e non resta che attendere il verdetto del pubblico per capire se riuscirà a superare anche stavolta il televoto o se dovrà lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.