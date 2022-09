Putin si prepara all’escalation in Ucraina con mobilitazioni forzate

Il parlamento russo, con la naturale approvazione di Putin, ha approvato emendamenti che contemplano per la prima volta lo stato di guerra per costringere i suoi soldati a combattere.

Le prime scosse di assestamento politico del terremoto causato dall’avanzata delle truppe ucraine sono già arrivate al parlamento russo e il Paese si prepara a un’escalation. La Duma di Stato ha prontamente approvato una serie di emendamenti che contemplano per la prima volta scenari come la mobilitazione generale della popolazione e lo stato di guerra.

Queste modifiche legislative, sono volte a costringere i suoi soldati – e, se necessario, altri settori della popolazione – ad andare al fronte

Queste modifiche legislative, volte a costringere i suoi soldati – e, se necessario, altri settori della popolazione – ad andare al fronte, giungono a gran clamore da parte degli ambienti del Cremlino affinché prenda misure più severe di fronte alla controffensiva da Kiev. Allo stesso tempo, i territori che ancora controlla in Ucraina si preparano a tenere referendum nei prossimi giorni nella speranza di intimidire Kiev sulle ipotetiche conseguenze della presa di quello che Mosca considera suolo russo in Ucraina.

Mentre tutti questi eventi sono stati concatenati in una corsa in avanti, il presidente Vladimir Putin ha tenuto un incontro con i rappresentanti dell’industria militare russa per discutere della fornitura di armi e munizioni alle sue truppe in Ucraina. “Dobbiamo aumentare la capacità produttiva di varie aziende e, quando necessario, modernizzarle”, ha detto il presidente durante l’incontro. Putin prevede di consegnare un messaggio alla nazione nelle prossime ore.

L’ultima settimana è stata dura al Cremlino. Il ritiro delle sue truppe senza quasi alcuna resistenza a Kharkov, la ripresa dei conflitti in cui ha perso influenza nel Caucaso e nell’Asia centrale e la maleducazione dei suoi partner asiatici al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, principalmente India e Cina, hanno danneggiato l’opinione pubblica di Putin immagine degli ultimi giorni.

Il premier indiano, Narendra Modi, gli ha detto davanti alle telecamere che “non è tempo di guerra” e lo stesso presidente russo ha accettato di spiegarsi di fronte alle “preoccupazioni” del leader cinese, Xi Jinping. Il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan gli ha chiesto martedì in un’intervista di restituire tutti i territori occupati in Ucraina. Di fronte a questo scenario, il Cremlino ha dato un cambio di rotta.

Le amministrazioni militari imposte dalla Russia in quattro regioni occupate hanno annunciato che nei prossimi giorni terranno plebisciti per la loro annessione alla Russia. Le autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk hanno annunciato che i loro referendum si svolgeranno dal 23 al 27 settembre. Anche le autorità militari di Zaporizhia e Kherson hanno annunciato consultazioni nelle stesse date —nelle aree che controllano — e senza alcuna supervisione internazionale.

Questi voti sono solo una formalità, poiché è impossibile garantire un referendum nel bel mezzo di una guerra e con gran parte della popolazione esiliata o mobilitata al fronte. Tuttavia, mantengono un obiettivo militare alle spalle: se kyiv avanza nel territorio considerato russo da Mosca, come è già il caso della Crimea, potrebbe tentare di intensificare il conflitto. “Tutto ciò che sta accadendo è un ultimatum assolutamente inequivocabile dalla Russia all’Ucraina e all’Occidente. O l’Ucraina si ritira o [minaccerà] una guerra nucleare”, afferma la politologa Tatiana Stanovaya sul suo canale Telegram.

“Putin vuole costringere kyiv ad arrendersi senza combattere“, aggiunge prima di spiegare che il corso degli eventi punta prima all’adesione, poi a un’intensificazione dei combattimenti e infine “alla mobilitazione e alla minaccia di usare armi nucleari se l’Ucraina si rifiuta di ritirarsi . “Putin ha fatto affidamento sull’escalation e ora tutto questo viene implementato in modo pratico”, avverte Stanovaya, che ritiene che ora sia il turno degli esperti militari.

La politologa Ekaterina Shulman ritiene che l’annessione del territorio che Mosca ancora controlla potrebbe essere un tentativo di raggiungere un accordo tra Putin e i suoi partner asiatici per porre fine alla guerra il prima possibile. L’esperto avverte che per questa pace “è necessaria una sola condizione: che nessuno dall’altra parte interferisca”. Vale a dire che l’Ucraina rinuncia a recuperare il territorio e la popolazione che la Russia gli ha strappato.

A suo avviso, se Kiev continua la sua battaglia, “non cambierà nulla sul campo” e ciascuna parte manterrà “le stesse armi e capacità”.Più passi verso la mobilitazione Putin ha finora rifiutato di decretare l’impopolare mobilitazione generale per andare al fronte. La sua formula per la sua offensiva contro l’Ucraina, la cosiddetta operazione militare speciale, ha delle scappatoie legali che hanno permesso a molti soldati russi di rifiutarsi di andare a combattere.

Questi otkázniki (qualcosa come “obiettori” in russo) adducono ragioni come il fatto che poiché non è una guerra non sono contrattualmente obbligati ad andare al fronte o che non hanno l’autorizzazione ad attraversare il confine. Ora, il parlamento russo chiude alcune di queste scappatoie nel caso venga decretata una mobilitazione o uno stato marziale. Martedì la Duma di Stato ha approvato gli emendamenti all’unanimità e a pieno ritmo: in una mattinata sono state regolate la seconda e la terza lettura obbligatoria del disegno di legge.

Questa riforma prevede nuove pene detentive per i soldati che si arrendono, fino a 10 anni di carcere, o che abbandonano le loro posizioni. Secondo l’avvocato per i diritti umani Pavel Chikov, non presentarsi per due giorni al posto, ad esempio, comporterà fino a cinque anni di reclusione e non uno, come previsto dalla legge vigente.