La meravigliosa Udinese di Andrea Sottil

Assolutamente a sorpresa ma con tantissimi meriti l’Udinese di Andrea Sottil si è piazzata stabilmente ai vertici della classifica riuscendo a battere sia Roma che Inter dando grandi segnali di forza a tutta la Serie A



Impressionante l’inizio di stagione dei friulani che giocano un calcio bello ed efficace grazie allo straordinario lavoro di Andrea Sottil che in pochi mesi è riuscito a compatire la squadra ottenendo fin da subito grandi risultati dai giocatori.

Il leader tecnico della squadra è senza dubbio Gerard Deulofeu, lo spagnolo è stato vicinissimo al Napoli in estate ma poi ha deciso di rimanere ad Udine per provare a prendere per mano la squadra bianconera.

Il lavoro di Sottil è evidente sia dal punto di vista tattico che mentale, Pereyra largo a destra è finora un esperimento riuscito, i bianconeri non sbagliano mai l’approccio alla partita e sembrano sempre sicuri dei propri mezzi e delle proprie qualità.



L’Udinese continua a vincere e a sognare

Nessuno fermi il sogno dell’Udinese, il pubblico della Dacia Arena è in assoluto delirio per una squadra che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa.

4-0 alla Roma, 3-1 all’Inter, l‘Udinese è in continua crescita e la partenza di Molina non ha minimamente penalizzato il gioco dei bianconeri.

Già sulla panchina dell’Ascoli Andrea Sottil aveva dimostrato di avere grandi idee ma alla sua prima esperienza in Serie A l’allenatore dell’Udinese sta riuscendo a ribaltare ogni pronostico.

I friulani sono al secondo posto in classifica con 16 punti, ad una sola lunghezza dalle capoliste Napoli e Atalanta.

Sono 15 i gol fatti dai bianconeri, soltanto 7 quelli subiti grazie ad una difesa che pur giocando molto alta raramente commette errori di disattenzione.

Ovviamente è presto per fare pronostici ma Andrea Sottil ha il dovere di continuare a fare il suo gioco cercando di tenere tranquillo l’ambiente intorno alla squadra.

I tifosi bianconeri sognano di tornare in Europa ma lo stesso allenatore ha parlato di grande tranquillità con consapevolezza nei propri mezzi.

Dopo la pausa per le nazionali la squadra di Sottil andrà a Verona per poi ospitare alla Dacia Arena l’Atlanta di Gian Piero Gasperini in quello che può essere considerato a tutti gli effetti un spareggio per la testa della classifica.

L’Udinese continua a sognare, i friulani sulle ali dell’entusiasmo stanno facendo una stagione straordinaria approfittando perfettamente delle difficoltà di Juventus ed Inter.