Secondo l’oncologo Massimo Federico, Vladimir Putin potrebbe soffrire della sindrome di Cushing, malattia che colpisce anche il cervello.

Fra i sintomi ci sono insonnia, depressione, perdita di memoria, labilità emotiva e problemi neuropsicologici gravi.

Putin soffre della sindrome di Cushing?

Da un po’ di tempo sentiamo parlare dei presunti problemi di salute di Putin e sebbene non ci siano notizie certe, alcune voci vogliono che il 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione russa in Ucraina, il presidente abbia ricevuto una bruttissima notizia in merito alle sue condizioni di salute.

Date le voci sempre più consistenti, un esperto ha voluto dire la sua. Si tratta dell’oncologo Massimo Federico, da 10 anni consulente scientifico del Dipartimento di Ematologia dell’Istituto nazionale di Kiev.

Stimato cattedratico e studioso, Federico ha ipotizzato che Putin potrebbe essere affetto dalla sindrome di Cushing, una malattia che produce diversi problemi a livello neurale, attaccando le connessioni del cervello.

A riferire l’ipotesi è stato lo stesso oncologo, parlando ai microfoni di Agi, dove ha riferito:

“il quadro clinico di putin si può ricondurre a una sindroma di cushing. tale malattia assume un risvolto psichiatrico in oltre la metà dei pazienti di qualsiasi eziologia perché causa un eccesso di produzione di cortisolo”.

L’esperto ha sottolineato che se così fosse, la situazione tenderà ad aggravarsi nel tempo, con la metastatizzazione del tumore ad altri organi e con la comparsa di complicazioni importanti.

L’ipotesi è condivisa da altri autorevoli colleghi e anche Federico è una personalità molto accreditata, infatti il suo curriculum conta un migliaio di lavori e più di 40mila citazioni.

Da tempo si rincorrono notizie riguardo alla malattia di Putin ma il Cremlino non ha mai fatto chiarezza in merito. Tuttavia, recentemente le autorità russe hanno ammesso che i timori sulla salute del presidente russo sono una questione di sicurezza dello Stato. Da qui è diventata di dominio pubblico la notizia che Putin ha il cancro ed è seguito costantemente da oncologi, in particolare specialisti della tiroide.

La sindrome di Cushing

Oltre e produrre problemi neuropsicologici dato l’eccesso di cortisolo, la sindrome in questione porta a debolezza muscolare, deperimento delle estremità con aumento di grasso nell’addome e nel viso, lividi senza traumi evidenti, strie violacee e pletora facciale.

Proprio l’elemento dell’aspetto del viso è determinante in questo caso perché è sotto agli occhi di tutti che abbia un volto a forma di luna, ovvero un viso arrotondato tipico di chi soffre di questa sindrome.

All’inizio il suo aspetto era riconducibile a effetti collaterali delle terapie che sta seguendo invece secondo l’oncologo, sono sintomi della sindrome di Cushing.

Le informazioni disponibili tendono ad accreditare che he Putin abbia un tumore e le cure modifichino il suo aspetto, però le fonti possono essere interpretate anche diversamente.

Secondo Massimo Federico, la sua tesi è molto più accreditata e aderente alla realtà dei fatti e se tutto ciò è plausibile, l’esperto pone una domanda: