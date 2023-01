Meteo, arrivano piogge e freddo al Sud seguiti dall’anticiclone: le previsioni

Meteo: ecco le previsioni dal 9 all’11 gennaio 2023. In arrivo, piogge e freddo, anche nelle regioni del sud Italia.

A partire dal mese di gennaio, il clima è diventato decisamente più invernale. Dopo giorni con un clima decisamente mite, soprattutto al sud, arriva il freddo e le piogge che, solitamente, contraddistingue gennaio e i mesi invernali, anche al sud dove si sono trascorse delle festività con un tempo decisamente primaverile, soprattutto nelle prime ore del mattino e fino al primo pomeriggio. Ecco le previsioni dal 9 all’11 gennaio 2023.

Meteo: freddo e piogge al Sud, seguite da un breve anticiclone

Le festività natalizie, particolarmente al sud, sono trascorse all’insegna del bel tempo e delle temperature più alte, rispetto a quelle registrate nelle regioni del nord del paese. Arriveranno, però, a partire dal 9 gennaio, diverse piogge su varie regioni del Mezzogiorno e, di conseguenza, un abbassamento delle temperature.

La neve, infatti, è scesa copiosa nelle regioni settentrionali e, in particolare, sulle Alpi. La instabilità meteorologica continuerà anche questa settimana, non solo nelle regioni del nord ma anche in quelle del sud, in particolare Campania, Calabria e Lazio.

I giorni con temperature rigide e rovesci, però, termineranno, seppur per poco, grazie all’arrivo dell’anticiclone che alzerà nuovamente le temperature nelle regioni meridionali.

Previsioni dal 9 all’11 gennaio 2023

In base alle informazioni che sono state fornite nelle ultime ore, dunque, possiamo dire che da oggi 9 gennaio fino all’11 gennaio 2023, le temperature caleranno nelle regioni meridionali indicate – e, in generale al sud – a causa dell’arrivo di piogge e gelo che cambieranno il clima.

In particolare, su Campania, Lazio e Calabria, si registrerà la caduta di almeno 70 mm di pioggia nelle prossime 24 ore.

Sul medio e basso Adriatico, arriveranno venti di forte entità, prima di Ponente e poi di Libeccio, nonché di maestrale, nella giornata di martedì, che raggiungerà raffiche di circa 100 chilometri all’ora.

Il 10 gennaio, invece, si registreranno diverse piogge su varie regioni meridionali e sulla Sicilia, con un calo delle temperature durante la notte, fenomeno seguito da raffiche di vento.

Verso la metà della settimana appena iniziata, a partire, dunque, dal giorno 11 gennaio, invece, ritornerà l’anticiclone africano che si focalizzerà, principalmente, sul bacino del Mediterraneo, incrementando le temperature, anche se ciò durerà poco tempo, in quanto, in seguito, ritorneranno temperature più basse e precipitazioni che si riverseranno sia sulle regioni del nord che su quelle del centro e del sud Italia.