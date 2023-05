Putin parla di vittoria sul Terzo Reich, Zelensky: “La Russia sarà sconfitta”

By

Putin afferma di aver ottenuto una vittoria sul Terzo Reich e sugli eredi nazisti. Zelensky: “La Russia sarà sconfitta”.

L’Ucraina arriva al giorno 439 di conflitto. Putin celebra la vittoria sul Terzo Reich, esortando a combattere gli eredi dei nazisti. Zelensky ribatte affermando che alla fine anche la Russia verrà sconfitta, proprio come avvenne nel 1945 con il nazismo.

Nel frattempo un attacco con droni kamikaze di fabbricazione iraniana ha causato cinque feriti a Kiev e 35 droni sono stati distrutti dalla difesa anti-aerea della capitale ucraina. Anche Odessa è stata colpita: i missili X-22 lanciati da un aeromobile russo hanno colpito un magazzino alimentare ed un’area ricreativa sulla costa del Mar Nero.

Vladimir Putin parla di vittoria su Terzo Reich

Il Presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un messaggio per commemorare il 78° anniversario della sconfitta del Terzo Reich e ha lanciato l’appello a resistere agli “eredi ideologici” di quel periodo storico.

Il messaggio è stato indirizzato ai governanti di ex Repubbliche sovietiche, così come a coloro che vivono in Georgia e Moldavia.

Dunque, Putin ha usato ancora una volta la storia della Russia che combatte contro il nazismo per giustificare la sua aggressione all’Ucraina, in vista delle celebrazioni dell’atto di capitolazione del Terzo Reich il 9 maggio.

In un messaggio inviato ai leader di alcune ex repubbliche sovietiche e “ai popoli della Georgia e della Moldavia“, Putin ha dichiarato che è necessario opporsi agli “attuali eredi ideologici” del nazismo.

Il capo del Cremlino ha esortato i leader ad onorare le tradizioni sacre di amicizia, reciproca assistenza ed altruismo, come espressione di rispetto nei confronti della guerra patriottica, affinché la verità storica non sia distorta o abusata per giustificare i nazisti.

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha dichiarato che la Russia subirà la stessa sconfitta inflitta al nazismo nel 1945. Il 9 maggio, giorno di celebrazione della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, l’Ucraina ribadisce la promessa di “liberare” i territori ucraini occupati dalle forze russe.

Ciò significa che tutti i mali che la Russia moderna porta con sé saranno estirpati, come accaduto, in passato, con il nazismo, secondo Zelensky.

Von der Leyen il 9 maggio 2023 a Kiev per la giornata dell’Europa

Il 9 maggio 2023, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, visiterà Kiev e incontrerà Zelensky, in occasione della Giornata dell’Europa. Questo è un evento importante per l’Ucraina e per l’Unione Europea, poiché rafforza la cooperazione tra i due paesi.

La visita di Von der Leyen dimostra il sostegno dell’UE all’Ucraina nel perseguimento dei suoi obiettivi europei e nell’affrontare le sfide che sta incontrando sulla strada verso l’integrazione europea.

Durante la sua visita, Von der Leyen parteciperà a vari eventi ufficiali tra cui una cerimonia commemorativa presso il Monumento alla Patria a Kiev e un discorso al Parlamento ucraino.

Questa visita si svolge in un momento cruciale per l’Ucraina e la regione. La crisi in Ucraina orientale continua ad essere una preoccupazione internazionale mentre i rapporti con la Russia rimangono tesi.

L’incontro di Von der Leyen con le autorità ucraine rappresenta, quindi, un segnale forte da parte dell’Unione Europea nei confronti del suo impegno continuo verso uno stato democratico stabile nell’est Europa.

Questa visita potrebbe portare ad ulteriori sviluppi nella cooperazione economica tra UE ed Ucraina attraverso gli investimenti infrastrutturali sui quali entrambe le parti stanno lavorando.

UE elabora sanzioni per le aziende cinesi che supportano la Russia

La situazione tra Russia e Ucraina continua a rimanere tesa, nonostante gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. L’annuncio delle sanzioni da parte dell’UE contro le aziende cinesi che aiutano la Russia potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nella vicenda.

L’impegno dell’Unione Europea per garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina è indubbiamente positivo: tuttavia, occorre anche trovare una soluzione politica al conflitto per evitare ulteriori escalation di violenza e morti innocenti.

Intanto, è importante monitorare gli sviluppi futuri della situazione in Europa orientale e sperare in una risoluzione pacifica del conflitto tra Mosca e Kiev.