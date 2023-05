Previsioni meteo, stanno tornando piogge e temporali: dove sbarca il mal tempo

Le previsioni meteo non promettono nulla di buono: maltempo ovunque o solo in alcune regioni d’Italia?

Le previsioni meteo stanno cambiando completamente. Dopo alcuni giorni di caldo intenso, ora si osserva un cambiamento dovuto ad una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Temporali sparsi, piogge e in alcuni casi anche grandine potrebbero arrivare a sconvolgere le giornate in alcune regioni italiane. Dove e quando? Osserviamo insieme quelle che sono le indicazioni degli esperti, per poi verificare come saranno le previsioni per la seconda parte di maggio.

Previsioni meteo, pioggia e temporali: le Regioni interessate

La situazione delle previsioni meteo in Italia è complicata. In questi giorni si è potuta avere una piccola anteprima dell’estate afosa. La fase anticiclonica è attiva e regala ore di clima mite e sereno. In queste ore tutto è destinato al cambiamento, con molte regioni che si ritroveranno a dover gestire temporali e piogge battenti.

Da questa domenica è in arrivo una perturbazione dal Nord Atlantico che inizia ad erodere l’alta pressione sino a quando non raggiungerà le Regioni del Nord Italia. Cosa significa? Man mano il tempo cambierà con temporali, piogge e poi schiarite. Le regioni interessate sono il Piemonte e la Lombardia. Non è esclusa l’Emilia Romagna che già in queste ore ha dovuto subire una ondata di maltempo non indifferente.

Sul resto dell’Italia questo cambiamento del clima impatterà anche sull’Appennino e sulla Sardegna. Nonostante questo le temperature saranno ancora superiori alle medie stagionali. Si ridimensioneranno nelle prossime ore nelle zone del Trentino, mentre in tutto il resto dell’Italia – per il momento – restano stabili. Per questo motivo non sono escluse le grandinate al Nord.

Come sarà il tempo nella seconda parte di maggio?

L’inizio della settimana porterà i fenomeni piovaschi e temporaleschi verso il Sud Italia. Il vortice di bassa pressione crea dei disagi non indifferenti ed è bene seguire gli aggiornamenti degli esperti del settore.

Nella seconda decade di maggio per ora le novità riguardano un tempo instabile su tutta la Penisola. È infatti attesa una perturbazione, dovuta sempre dal vortice che raggiungerà le varie regioni da inizio di settimana prossima sino alla fine del mese. La seconda parte del mese sarà quindi caratterizzata da fasi alternate di bel tempo e brutto tempo, con temperature inferiori alle medie stagionali.

Una tendenza che mette al primo posto la pioggia e il maltempo in generale, sino alla fine di maggio. Le previsioni in questi termini mettono l’accento sull’instabilità del tempo e delle temperature, in alternanza con tempo soleggiato e gradevole.

Essendo una previsione a lungo termine, gli esperti spiegano che tutto potrebbe cambiare nel corso dei prossimi giorni. Le correnti di aria fredda e calda, insieme ai venti, potrebbero variare una situazione al momento instabile. È opportuno controllare la situazione giorno dopo giorno, tenendo comunque un ombrello a disposizione.