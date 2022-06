Putin non è contrario all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea

Il presidente russo Putin ritiene che le sanzioni occidentali costeranno alla stessa Europa quasi 400 miliardi di euro nel 2023.

Il presidente russo Vladimir Putin afferma di rispettare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea se la sua popolazione lo desidera. “Non è un’organizzazione militare, è un blocco politico a differenza della Nato, e lo abbiamo sempre detto, qui la nostra posizione è coerente e chiara: non abbiamo nulla in contrario”.

Putin: Ucraina e Russia sono storicamente indivisibili

Così ha risposto il leader russo alla domanda a chiusura del Forum San Pietroburgo, parlando del futuro di un Paese che da 114 giorni è sotto il fuoco delle armi russe e che, questo venerdì, ha ricevuto il sostegno della Commissione Europea per la sua adesione alla stessa Ue.

Nonostante questo messaggio apparentemente conciliante, poche ore prima il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, aveva sottolineato che Mosca seguirà da vicino il processo di integrazione ucraina perché l’Ue ha iniziato a discutere negli ultimi tempi di “rafforzare la sua difesa”.

In particolare, questo dibattito si è intensificato dal 24 febbraio, quando le truppe russe hanno attraversato il confine di un altro Paese sovrano. Durante il suo discorso, Putin ha assicurato che i suoi obiettivi in ​​Ucraina saranno completati, ma allo stesso tempo ha denunciato le visioni di mondi unipolari “dove c’è un potere forte con diversi Stati all’interno della sua cerchia e dove le regole internazionali sono interpretate esclusivamente nell’interesse di quel potere”.

Nonostante queste critiche, Putin, che nel 2021 ha scritto un articolo in cui considerava Ucraina e Russia storicamente indivisibili, durante l’evento ha denigrato la “scelta come civiltà” di Kiev a favore dell’Occidente, perché i loro leader “nascondono solo i loro tentativi di proteggere il proprio bottino“. Il presidente russo ha affrontato le ragioni dell’attuale crisi economica in chiusura della 25a edizione del forum, segnata dal boicottaggio di quasi 150 paesi a causa della sua avventura militare.

Putin ha affermato che né la pandemia né l’offensiva hanno causato il terremoto economico, ma piuttosto le “politiche macroeconomiche irresponsabili” del G7 negli ultimi anni, e ha annunciato l’inizio di una nuova era. “È un errore credere che in un momento di turbolenti cambiamenti ci si possa sedere e aspettare che tutto torni alla normalità, come prima.

L’economia delle entità immaginarie sarà sostituita da quella dei beni reali

Ciò non accadrà”, ha affermato il leader russo, che ha parlato di “cambiamenti tellurici” nelle relazioni internazionali e nell’economia, e ha avvertito che la fiducia nelle valute internazionali “è stata danneggiata dalle ambizioni geopolitiche”.

Putin ha previsto una nuova era in cui il dollaro e l’euro affonderanno. “L’economia delle entità immaginarie sarà sostituita dall’economia dei beni reali”, ha previsto.”Le autorità delle maggiori economie hanno semplicemente dato i soldi alla stampa“, ha detto Putin.

“Quel denaro si sta deprezzando dell’8% all’anno e le riserve possono essere confiscate o rubate in qualsiasi momento se agli Stati Uniti non piace qualcosa nella politica di un paese”, ha denunciato il presidente russo, riferendosi al congelamento del fondo che il paese slavo aveva prima di lanciare il suo attacco.

Secondo il presidente, quei soldi andranno ora “al cibo, all’energia e ad altre materie prime” e aumenteranno l’inflazione internazionale. Putin ha anche affermato che le sanzioni occidentali “sono state un’arma a doppio taglio” che costerà all’Europa circa 400 miliardi di dollari (382 miliardi di euro) il prossimo anno, mentre la sua economia è già riuscita a stabilizzarsi.

“Il calcolo era chiaro, volevano schiacciare l’economia russa con un colpo solo, ma non ha funzionato”, ha aggiunto il presidente russo. “L’aumento dell’inflazione ha superato il 20% in alcuni paesi dell’eurozona“, ha detto Putin, citando il caso dell’Estonia, sebbene l’aumento medio dei prezzi nell’eurozona sia stato dell’8,1% anno su anno a maggio, secondo gli ultimi dati di Eurostat, mentre nel caso della Russia era intorno al 17,5%, secondo la banca centrale del Paese slavo.

Il Kazakistan non riconosce il Donbass

La conferenza, con la presenza di Putin, ha avuto la sua ciliegina sulla torta, per un forum che ha perso gran parte dei suoi partecipanti dalle precedenti edizioni a causa dell’offensiva contro l’Ucraina. Anche il presidente della Cina, Xi Jinping, e i leader dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, e del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokáyev, sono apparsi brevemente per sostenere Putin.

Il leader della potenza asiatica ha sottolineato che la cooperazione tra i due Paesi “ha avuto una traiettoria ascendente” in questi mesi. Tuttavia, in una telefonata con Putin mercoledì scorso, Xi Jinping ha limitato le sue relazioni commerciali a quanto consentito dalle restrizioni. Il leader russo, da parte sua, ha ammesso all’evento di non essere alleati. “Questo non significa che la Cina dovrebbe seguirci in tutto”, ha detto.

Più chiaro è stato il presidente kazako. “Le sanzioni esistono. Teniamo conto di queste restrizioni nelle nostre strategie commerciali ed economiche”, ha sottolineato Tokayev, il cui governo è stato protetto militarmente dal Cremlino nelle proteste di gennaio.

L’ospite di più alto rango presente al forum ha anche dato un altro “schiaffo in faccia” diplomatico rifiutandosi di riconoscere le sedicenti repubbliche di Donetsk e Lugansk quando sollecitato a farlo dal moderatore davanti a Putin.