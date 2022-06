Putin: fino a 4mila e 500 euro al mese per andare a denazificare l’Ucraina

Le truppe di Putin stanno subendo pesanti perdite nella guerra contro l’Ucraina: ha urgente bisogno di nuovi soldati. Il sovrano fino ad ora ha evitato la mobilitazione generale, quindi i militari ricorrono ad altri mezzi per arruolare.



Kirill Krechetow ricorda ancora di aver trovato la busta bianca e rossa nella sua cassetta della posta. Dentro la busta c’era una citazione: doveva presentarsi al suo distretto il giorno successivo. “Dannazione, ora devo andare in Ucraina”, ha imprecato. Aveva paura, dice al telefono.

Putin non mobilita ma cerca ‘volontari’

Krechetow ha 35 anni, è un operaio edile e padre di una figlia di due anni. Vive a Nizhny Novgorod, a sette ore di macchina a est di Mosca, parla velocemente e chiede di non fornire il suo vero nome per motivi di sicurezza. Dieci anni fa, Krechetov ha completato il servizio militare in una brigata delle forze speciali del servizio di intelligence militare del GRU.

Oggi è caporale nella riserva. Settimane prima di ricevere la lettera, aveva ricevuto un primo messaggio tramite il servizio di messaggistica Viber: “Kirill Ivanovich, ti stiamo aspettando, Krasnodarsky Krai, 10a brigata delle forze speciali del GRU”. Krechetov ha cancellato il messaggio: “So quanti dei nostri ragazzi stanno davvero morendo in Ucraina”.

La busta con la scritta “Corrispondenza militare”, invece, è molto più autorevole. Krechetov ha guidato fino all’ufficio preposto, dove è stato portato di fronte al responsabile. Dove sei rimasto fino ad ora? «Abbiamo bisogno di te.» A Krechetov è stato consegnato un foglio di carta con un contratto. Gli era stato promesso uno stipendio mensile di 300.000 rubli, circa 4.500 euro, più di sette volte lo stipendio medio nella sua regione.

Compilalo, scegli tre, sei o dodici mesi, firma qui”, ha detto l’ufficiale militare. Krechetov scosse la testa. »Chi si prenderà cura della mia famiglia quando torno nella bara?« I suoi genitori hanno più di 70 anni, sua madre è malata. Rendendosi conto che non avrebbe convinto Krechetov, il funzionario ha messo un foglio bianco sul tavolo e ha chiesto al riservista di scrivere i motivi per cui non voleva combattere per la Russia.

Solo allora gli è stato permesso di andare. All’inizio Krechetov credeva che solo ex forze speciali come lui fossero state richiamate dai militari. Ora sa che molti uomini a Nizhny Novgorod ricevono tali convocazioni. “Scrivono anche a tutti coloro che hanno mai prestato servizio militare.” La storia di Kirill Krechetov mostra quanto l’esercito russo abbia urgente bisogno di soldati in questo momento.

La guerra contro l’Ucraina, che in Russia deve ufficialmente continuare a chiamarsi “operazione speciale militare a protezione del Donbass“, va avanti da quasi quattro mesi. Le truppe di Putin hanno subito pesanti perdite e una parte significativa delle forze armate è coinvolta nell’offensiva: forze di terra, unità aviotrasportate, aviazione, marina e guardia nazionale.

L’esercito russo fa affidamento sulle armi

I militari hanno bisogno di rifornimenti, anche perché l’invasione non è andata “secondo i piani” fin dall’inizio, contrariamente a quanto più volte annunciato a Mosca. L’esercito ha dovuto ritirarsi dalle regioni di Kyiv e Kharkiv, e nel Donbass l’esercito russo fa affidamento solo sulla forza delle armi. Decine di soldati muoiono ogni giorno da entrambe le parti nella brutale guerra di logoramento.

La dirigenza militare a Mosca non parla più delle proprie perdite, anche se ad aprile hanno definito “significativo” il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L’ultima informazione pubblicata sui morti risale alla fine di marzo, 1351 soldati uccisi, disse all’epoca lo stato maggiore. I media indipendenti russi hanno recentemente riportato più di 3.200 vittime, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili tratte da necrologi sui giornali regionali, notizie sui portali Internet locali e post di cordoglio sui social media.

È probabile che il numero di casi non denunciati sia molto più alto: i funzionari militari occidentali parlano di un numero di morti fino a cinque volte superiore, oltre a migliaia di prigionieri, feriti e dispersi. Secondo un resoconto dei media, il Cremlino ha ricevuto quasi 42.000 denunce da parenti di prigionieri di guerra e persone scomparse nel solo mese di aprile.

Diverse amministrazioni regionali russe, nel frattempo, hanno iniziato ad accumulare centinaia di tombe. In tutto il paese, da Kaliningrad a ovest fino alla regione orientale dell’Amur, vengono arruolati uomini in età da combattimento. Almeno due milioni di russi fanno parte della riserva del Paese, i numeri esatti sono un segreto di stato.

L’esercito russo cerca di organizzare la fornitura di soldati con tutti i mezzi. Attira, minaccia e persino simula una mobilitazione inviando convocazioni di massa ai riservisti, che alcuni, per ignoranza e paura, interpretano erroneamente come ordini di leva.

Ma potrà esserci solo una convocazione ufficiale quando Putin annuncerà una mobilitazione generale. Così facendo, tuttavia, riconoscerebbe indirettamente la debolezza del suo esercito, che prima dell’inizio dell’offensiva era di gran lunga superiore alle forze armate ucraine. E, cosa ancora più grave: in caso di mobilitazione, la guerra diventerebbe parte della vita quotidiana dei russi, cosa che il Cremlino vuole evitare a tutti i costi.

Pertanto, è in corso una “mobilitazione segreta”. Dopo 15 settimane di guerra, la vita nel paese deve continuare il più indisturbata possibile. Finora questo ha funzionato abbastanza bene, la maggior parte delle persone continua a sostenere le “operazioni speciali”, molti non vogliono davvero guardare cosa sta facendo il proprio esercito in Ucraina. La morte e la sofferenza sono negate e svanite.

I russi onorano i loro soldati morti come degli eroi

I russi onorano i loro soldati morti come degli eroi, assegnano loro medaglie postume e in alcuni luoghi danno loro il nome di strade. I loro ritratti sono mostrati come “eroi della vittoria” su grandi poster. Eppure finora non c’è stato un entusiasmo diffuso per la guerra in Ucraina. Ciò pone un dilemma per gli uffici di reclutamento, perché ovviamente devono rispettare le quote, come mostra una lettera pubblica delle autorità della Transbaikalia nell’Estremo Oriente.

Gli avvocati dei diritti umani ritengono anche che Mosca stia fornendo agli uffici di leva le linee guida su quanti uomini devono essere arruolati per lo sforzo bellico. Per poter reclutare più combattenti, il parlamento ha anche abolito, in una procedura accelerata, il limite di età per i soldati a contratto. Ora anche gli anziani in età lavorativa fino a 65 anni possono firmare un contratto per la prima volta. In precedenza, l’età massima era di 40 anni.

Ciò che colpisce è quanto sontuose siano le condizioni offerte: almeno 200.000 rubli al mese, circa 3.000 euro, sono promessi ai futuri soldati di carriera, che prima pagavano solo truppe mercenarie come il Gruppo Wagner. A seconda della specializzazione, del grado e dell’esperienza, la paga può aumentare in modo significativo, come con Kirill Krechetov a Nizhny Novgorod.

Inoltre Putin ha ordinato che in caso di morte le famiglie dei combattenti debbano essere pagate più di 12 milioni di rubli, circa 190mila euro. È una strategia che sembra funzionare, soprattutto nelle regioni fuori dai grandi centri urbani, così come Sergei Kriwenko, capo dell’organizzazione per i diritti umani.

Ci sono abbastanza persone disposte a combattere, persino file davanti agli uffici di reclutamento nelle province, ad esempio nella città settentrionale di Cherepovets, dice Kriwenko. Alcuni chiamanti si sono persino lamentati con lui e il suo staff che l’esercito non poteva arruolarli prima di agosto. “La carne da cannone va persino agli uffici di reclutamento”, dice Mikhail Danilov, caporale di riserva.

Danilov lavora come spedizioniere nella regione di Nizhny Novgorod e non ha ancora risposto alla sua convocazione. Accetta l’eventuale multa fino a 40 euro. Gli uffici di redazione della regione erano affollati principalmente da uomini “che vogliono fare soldi in fretta”, dice Danilov, che inoltre non vuole che il suo vero nome venga stampato.

Ha ancora molti contatti con ex compagni della sua brigata corazzata, che si trova nella sua regione d’origine. Lì era già stato allestito un ulteriore battaglione di nuovi soldati a contratto. “Gli uomini vengono inviati in Ucraina e tornano in bare di zinco – perdono circa il 40 per cento del personale operativo”. Gli esperti militari occidentali attribuiscono tali perdite anche allo scarso livello di addestramento dei riservisti russi, che di solito non ricevono un addestramento regolare.

Nel Bashkortostan, una repubblica degli Urali, l’esercito ha promesso un pagamento una tantum di quasi 3.800 euro alla firma del contratto, oltre alla buona paga. Diverse centinaia di uomini si sono poi presentati in servizio nella capitale, Ufa. I militari stanno cercando di incoraggiare per telefono altre potenziali reclute ad andare al fronte. Putin è sempre più nervoso.