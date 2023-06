Pulisce a fondo e lucida i pavimenti, solo in questo modo potrai sgrassare le fughe

Questo detergente casalingo si pulisce a fondo e lucida i pavimenti in pochi minuti. Ecco la tecnica per sgrassare le fughe. Il segreto delle imprese di pulizie è finalmente svelato.

Se sei alla ricerca di una soluzione per far brillare i tuoi pavimenti e soprattutto per sgrassare le fughe, qui troverai la soluzione. Ecco come realizzare un detersivo ecologico con pochi e semplici ingredienti. Così le tue superfici torneranno a splendere.

Pulizia del pavimento senza detersivi aggressivi

Quante volte al giorno lavi il pavimento della tua casa? Sicuramente tantissime! Eppure, dopo neanche 5 minuti dal lavaggio ecco che di nuovo noti aloni, macchie, polvere e chiazze sulle tue superfici.

Non importa che tu abbia acquistato detergenti o prodotti costosi, talvolta sono proprio questi ultimi che non ti garantiscono una adeguata pulizia. Sai che puoi far brillare la tua casa solo utilizzando prodotti naturali? Dimenticati dei detersivi aggressivi e inizia ad utilizzare ciò che hai in casa. Spesso gli ingredienti migliori si trovano nella dispensa della cucina!

Per esempio, sai che puoi detergere le tue superfici utilizzando il bicarbonato di sodio? Aggiungi 4 cucchiai in cinque litri di acqua e inizia a pulire i tuoi pavimenti: diventeranno lucidissimi.

La tecnica che vogliamo invece spiegarti oggi, ti consentirà non solo di avere un pavimento lucido e brillante ma anche di sgrassare le fughe che sono davvero difficili da pulire.

Pulisce a fondo e lucida i pavimenti: questo il detersivo casalingo che devi realizzare

La pulizia dei pavimenti non è assolutamente semplice. Spesso anche i materiali con cui sono realizzati rendono complicato il procedimento del lavaggio. Per esempio, il parquet che è fatto in legno, richiede dei prodotti specifici per evitare che possa rovinarsi. Lo stesso discorso vale per il marmo o per le piastrelle in gres porcellanato.

C’è però un detersivo ecologico e casalingo che tu stessa puoi creare e che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di pavimento. Oggi ti spieghiamo come farlo: solo questo prodotto pulisce a fondo e lucida i pavimenti in un momento.

Per realizzarlo avrai bisogno di aceto bianco, succo di limone e olio essenziale alla lavanda. Ecco come devi procedere. In un secchio piuttosto capiente aggiungi 100 ml di aceto bianco, 5 cucchiai di succo di limone e 10 gocce di olio essenziale alla lavanda.

Versa poi 3 litri di acqua e mescola questi ingredienti tra di loro: avrai così ottenuto il tuo detergente ecologico e naturale che ti permetterà di avere un pavimento pulito ma soprattutto di sgrassare anche le fughe che restano sempre piuttosto sporche.

Il limone e l’aceto sono dei detergenti e disinfettanti naturali mentre l’olio essenziale alla lavanda contribuisce a donare al tuo detergente una gradevole profumazione. Siamo sicuri che se proverai questa tecnica, non comprerai più nessun detersivo al supermercato.

Con pochi ingredienti che puoi trovare in cucina e che sono anche molto economici, puoi creare con le tue mani un detergente che farà brillare tutte le superfici della tua casa ma che soprattutto non inquinerà l’ambiente.

Per quanto riguarda la pulizia delle fughe vogliamo darti un ulteriore consiglio per averle come nuove: utilizza la malta! Versane un cucchiaio in un litro di acqua e ricopri le fughe con questa pasta che si viene a formare. Aspetta 24 ore e inizia poi a pulire con carta vetrata. Vedrai che ritorneranno perfettamente bianche.