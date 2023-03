Pavimentazione, resterà perfetta e senza fughe nere per 5 anni con questo metodo

Come avere una pavimentazione bella e pulita per oltre cinque anni, senza fughe annerite? Basta un solo ingrediente e questo è il metodo.

Tutti vorrebbero che il pavimento restasse quello di un tempo, come appena posato. Lucido e bellissimo, con le fughe di colore bianco e uno stile unico. Tuttavia, con il passare del tempo si nota un annerimento delle fughe e una pavimentazione rovinata, invecchiata. Con il continuo passaggio delle persone e degli amici a quattro zampe, diventa inevitabile dover trovare un trattamento adeguato per la pulizia delle fughe e delle superfici. Gli esperti del settore hanno trovato un metodo fai da te da provare immediatamente, di sicuro interesse.

Come pulire le fughe con il metodo degli esperti: basta un solo ingrediente

Considerando che non si può fare nulla per una pavimentazione sporca e con le fughe nere, in tanti si chiedono se esista qualcosa per ovviare al problema.

Gli esperti del settore hanno voluto sperimentare un metodo innovativo, mettendolo in pratica e scoprendo di aver ottenuto una superficie senza più sporcizia per ben cinque anni. L’ingrediente chiave è l’amido di mais e sarà usato proprio per andare a trattare le fughe, in modo particolare.

Il metodo classico prevede di sciogliere l’amido di mais direttamente nell’acqua in una caraffa, per poi mescolare a dovere. Si aggiunge dell’acqua ossigenata 10 volumi e poi si applica sulle superfici. Spazzolando man mano le fughe, con questa sostanza si rimuove lo sporco arrivando ad un risultato ottimale.

Con questo trattamento, applicato una volta al mese, si può avere una pavimentazione pulita e profumata.

Amido di mais per la pavimentazione pulita: come si procede

Gli esperti hanno provato a rivoluzionare questa idea di pulizia, usando sempre l’amido di mais come ingrediente principale. Si inizia lavando il pavimento come da prassi, mentre in un contenitore si mischia l’amido di mais con l’acqua naturale e l’acqua ossigenata.

Mescolare bene sino a quando non si ottiene una miscela ricca e omogenea. A questo punto prendere un vecchio contenitore per il silicone con il pratico dosatore a beccuccio.

Gli esperti fanno di piccoli fori dove ci sono le fughe annerite, lungo tutta la pavimentazione. All’interno del vecchio contenitore versare la miscela dapprima ottenuta e poi versarla, con l’aiuto del beccuccio, in tutti i fori che sono stati fatti lungo il pavimento.

Il risultato finale? Apparentemente potrebbe non sembrare qualcosa di utile, in realtà questo metodo lavorerà direttamente sulle fughe sbiancandole e lasciandole così per circa cinque anni. Come è possibile? I professionisti spiegano che il prodotto viene rilasciato man mano, dopo essere penetrato all’interno dei vari buchi che sono stati creati con il trapano.

È un metodo da fare solo se si è abili con questi lavori, evitando se si mette a rischio il pavimento e la sua bellezza. In caso di dubbi, meglio rivolgersi ad un esperto di fiducia.