“Pugni e calci alla porta”, lite furibonda con lui: il triste retroscena di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi protagonista di una furiosa lite. Il litigio con lui fa spaventare tutti e sveglia tutta Roma. Ecco il triste retroscena che spunta fuori solo ora.

“Pugni e calci alla porta”, Noemi Bocchi in lite con lui. Ecco che cosa è accaduto alla donna più chiacchierata del momento.

Noemi Bocchi al centro dell’attenzione

Sono passate diverse settimane da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto. L’ex calciatore della Roma e la flower designer sono ufficialmente fidanzati, lei pertanto non viene più bollata dai tabloid e dai giornalisti come l’amante del pupone ma come la nuova Lady Totti.

Mentre la situazione tra Ilary e Francesco diventa sempre più pesante e intollerabile tanto che i due in tribunale avrebbero intenzione di spararsi in faccia cose mai dette prima, la Bocchi non è da meno e anche lei ha monopolizzato le attenzioni di tutti su di sé.

Sapete che cosa è successo? Scoppia la lite furibonda con lui, pugni e calci alla porta, persone costrette ad intervenire: si finisce in tribunale. Che cosa è successo a Noemi Bocchi? Perché ha litigato con lui? E quali sono le ragioni di questa inaudita violenza?

Lo scopriamo insieme. Certo è che il nuovo triangolo più famoso d’Italia, quello composti da Totti, Blasi e Bocchi, sta facendo sparlare tutti.

Violenza inaudita: la Bocchi lo trascina in tribunale

Noemi Bocchi non ha vissuto momenti facili nella sua vita e solo oggi spunta fuori un retroscena che ha dell’incredibile: è scoppiata una lite furibonda con lui che ha costretto lei a denunciarlo e a trascinarlo in tribunale. Chi si è macchiato di un triste gesto non è Francesco Totti ma l’ex marito Mario Caucci.

Come sappiamo, per oltre 10 anni, la flower designer è stata sposata con il patron del Tivoli Calcio, tale Mario Caucci, imprenditore e uomo molto ricco. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore e hanno coronato il loro sentimento con la nascita di due bambini.

Quando però le cose sono iniziate ad andare male, lei ha chiesto la separazione da lui. A quanto pare però, Caucci non ha mai accettato davvero la fine del loro sentimento e così, qualche tempo fa, a piazzale Clodio dove lei ha una bellissima casa, il papà dei suoi figli ha fatto qualcosa di inaspettato e inaccettabile.

Di che cosa si tratta? I mass media hanno scoperto che Mario Caucci è uomo possessivo e geloso e in un momento in cui la rabbia ha preso il sopravvento dominando il suo cervello, si è recato a casa della ex tentando di entrare in tutti i modi nell’abitazione per avere un confronto con lei ma in maniera per nulla pacifica.

L’uomo, a detta di alcuni testimoni, avrebbe preso a calci e a pugni la porta di casa di Noemi pretendendo di entrare. La Bocchi spaventata, si è ritrovata costretta a chiedere aiuto.

Diverse persone e vicini di casa della flower designer hanno testimoniato contro Mario Caucciù. Noemi ha trascinato l’ex marito in tribunale. Questo episodio che è saltato fuori e che nessuno si sarebbe mai immaginato, mette la Bocchi sotto una luce diversa.

Lei non cerca l’attenzione mediatica, non cerca il confronto con i giornalisti. I paparazzi hanno cercato di parlare con lei ma la sua risposta è stata chiara ed eloquente: vuole essere lasciata in pace. Non ha nulla da dichiarare sulla unione che la lega a Totti.

I rapporti tra la Bocchi e il suo ex marito Mario Caucci, ancora oggi sono molto delicati. Lei preferisce non parlarne. Intanto, anche il suo attuale compagno, Francesco Totti, si ritrova in aula di tribunale per iniziare la lunga e sanguinosa battaglia che lo porterà definitivamente a dire addio alla donna che per tanti anni è stata la sua compagna di vita, Ilary Blasi.