Assegno unico, fino a 1500 euro di aumento al mese no ISEE: lo richiedi così

By

Ecco cos’è l’assegno unico e in che modo si possono ottenere fino a 1500 euro al mese senza nessun requisito specifico dell’ISEE.

La crisi in Italia sta portando alla nascita di nuovi sussidi, pensati per varie categorie di soggetti. Tra questi, soprattutto le famiglie con figli a carico, che sicuramente sono quelle che con più difficoltà arrivano alla fine del mese.

Ce n’è uno che è sul tavolo di Giorgia Meloni e di questo nuovo Governo, che sta facendo gola a molte famiglie. Stiamo parlando dell’assegno unico, di cui sicuramente avrete già sentito parlare.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli sull’assegno unico e sulla procedura da seguire per poter beneficiare di 1500 euro al mese.

Un rincaro che grava sulle famiglie

L’aumento dei prezzi sta davvero mettendo in ginocchio le famiglie italiane. L’inflazione è all’8% in più rispetto all’anno scorso e fare la spesa alimentare si sta rivelando impossibile per molti cittadini.

Proprio per questo, il Governo sta pensando a un numero sempre maggiore di sussidi che possano, in qualche modo, sostenere le famiglie più in difficoltà.

Uno di questi sarebbe l’assegno unico, che potrebbe far arrivare a percepire 1500 euro ad alcune famiglie.

Peccato, però, che, affinché l’assegno unico venga erogato, potrebbe risultare a rischio il reddito di cittadinanza già percepito da un gran numero di italiani, sia al nord che al centro e al sud Italia.

Ma cos’è l’assegno unico e in che modo può compromettere il reddito di cittadinanza? Con questo cambio di Governo possono essere davvero tantissime le novità, che si discostano dalla linea seguita da quelli precedenti. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli e soprattutto come fare per ottenerlo.

Tutto sull’assegno unico

Per fortuna, alcune novità previste per l’anno 2023 dovrebbero sostenere le famiglie italiane in difficoltà.

Una novità in particolare riguarderà l’assegno unico, che entrerà in gioco specialmente per tutte quelle famiglie che attualmente usufruiscono del reddito di cittadinanza.

Si prevede che l’ammontare del reddito verrà ridotto se non addirittura eliminato. Proprio per questo, è importante pensare a delle misure atte a bilanciare la sua eventuale mancanza.

Da quello che emerge, tutti i fondi sottratti al reddito di cittadinanza finiranno presto nell’assegno unico, che verrà percepito dalle famiglie italiane in difficoltà.

Le prime a usufruirne saranno sicuramente quelle percettrici di un reddito annuale più basso.

Specialmente quei nuclei familiari con 5 figli a carico riusciranno a ottenere ben 1500 euro al mese. Si tratta di un sussidio molto importante, che promette bene per tutte quelle famiglie italiane in difficoltà.

Non è ancora chiaro come fare per poterne beneficiare, se sarà obbligatorio inoltrare una richiesta o se, invece, i 1500 euro verranno inviati direttamente a tutte le famiglie con figli a carico.

E voi avreste modo di usufruirne? Fateci sapere se anche voi siete in attesa di conoscere le ultime novità riguardo l’assegno unico e continuate a seguirci per rimanere sempre informati sugli aggiornamenti al riguardo.