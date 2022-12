Secondo quanto riporta Le Parisien, quotidiano francese, la storia tra Lionel Messi, neo campione del mondo con l’Argentina, e il Paris Saint-Germain, la sua squadra di club da quando ha lasciato, nel 2021, il Barcellona a parametro zero, potrebbe proseguire per un altro anno.

I contatti tra il padre e procuratore della Pulce, Jorge Messi, erano avviati già da prima del Mondiale vinto dall’Albiceleste nel Paese governato dal proprietario dei parigini, Tamim bin Hamad al-Thani, ma sono proseguiti durante la coppa del mondo Fifa. E, appunto, i due avrebbero trovato un accordo di massima per il prolungamento anche per la stagione 2023-24.

Messi al centro del mondo: dalla coppa al rinnovo con il PSG

Lionel Messi è l’eroe, il GOAT, il migliore. E la sbornia arrivata con la vittoria del Mondiale in Qatar ha convinto ancora di più i suoi fan come i suoi detrattori. A prescindere dalle bandiere, dai gusti e dalle contrapposizioni con Cristiano Ronaldo, quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è un dato di fatto inequivocabile: la Pulce ha vinto e ha vinto anche la massima competizione per Nazionali, con la coppa tra le lenzuola, finalmente. L’Argentina in questo momento è il centro del pianeta, con le sue feste, le persone in strada, la gioia e purtroppo anche la tragedia, per quello che è successo.

Ma Messi, con sette gol e tre assist all’attivo, ha assunto sembianze semi-divine, senza voler sembrare blasfemi. Sicuramente è entrato nell’Olimpo del calcio, tra i primissimi di sempre, senza voler scomodare ingiusti paragoni con Pelé e Diego Armando Maradona, che sempre di numeri uno e di storia si tratta. Da tutta quella gioia, quelle lacrime e quella ubriachezza, Messi però dovrà tornare. Un ritorno che si verificherà molto presto in quel di Parigi, con i suoi piedi magici, la sua famiglia e probabilmente le spalle un po’ più leggere, così potrà fare anche meglio.

E il PSG, che in questo momento vanta in rosa Leo, Kylian Mbappé e pure Neymar, lo accoglierà per quello che è: il più grande di tutti. Ma con decisamente meno potere rispetto a quanto non ne abbia in Nazionale o rispetto a quanto non ne avesse al Barcellona. In Francia, proprio quella Francia che Messi ha battuto in finale, non è proprio così, ma la grandezza tecnica della Pulce non può essere messa in discussione. Neanche nella capitale dei transalpini. E un segnale chiaro e forte in questa direzione è arrivato anche nelle ultime ore.

Di recente, si era parlato sempre più spesso della possibilità che Leo tornasse a Barcellona dalla porta principale e come free agent. Infatti, il contratto con il PSG è in scadenza a giugno del 2023 e i blaugrana non hanno mai chiuso la porta di riabbracciare – probabilmente – il calciatore più importante della loro storia. E come potrebbe, visto tutto ciò che ha vinto Messi in Catalogna. In realtà, le cose stanno andando in maniera decisamente diversa e a raccontarlo è stato l’autorevole “Le Parisien“. Infatti, secondo il noto quotidiano la Pulce e il PSG avrebbero raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di contratto fino al 2024.

I tempi – evidentemente – non sono casuali. L’accelerazione è arrivata solo tre giorni dopo l’incoronazione iridata sul tetto del mondo e rappresenta un caposaldo della proprietà qatariota. Però, secondo “Le Parisien”, sarebbero solo la conseguenza di contatti che, tra le parti, vanno avanti da tempo e che ora sarebbero arrivati alla fumata bianca. In particolare, il club della capitale ha parlato direttamente con Jorge Messi, padre e agente del fuoriclasse argentino e nel cuore del Mondiale sarebbe arrivato il via libera. L’ultimo passo sarà compiuto non appena l’attaccante tornerà dalle vacanze, durante un incontro in cui saranno presenti Nasser Al-Khelaifi e Luis Campos, e dove verranno definiti la durata e l’importo del suo contratto in via definitiva.

Ciò che magari potrebbe sorprendere qualcuno è che Messi, in realtà, non avrebbe avuto alcuna remora ad accettare la permanenza per un altro anno nel club della capitale. Infatti, l’ex Barcellona è convinto della forza del suo attuale club e soprattutto le ambizioni del fuoriclasse argentino gli impongono di restare a livelli molto alti anche nel prossimo futuro. Leo è rimasto in Nazionale e vuole tornare a vincere la Champions League da protagonista. Con l’attacco atomico che ha messo in piedi Al-Khelaifi non è affatto un obiettivo irrealizzabile. In Francia scrivono anche che con quei compagni di reparto, Messi si starebbe divertendo non poco, cancellando le teorie secondo cui i rapporti con Mbappé non sarebbero dei migliori. Neanche le motivazioni di David Beckham e della Mls hanno fatto cambiare alla Pulce idea sulla sua necessità di restare ai massimi livelli. E il Barcellona, in realtà, non ha i mezzi economici necessari per riportarlo a casa. Il prossimo futuro dell’attaccante, quindi, sembra scritto: la strada di Messi è spianata per la permanenza nel PSG, con la necessità di continuare a vincere.