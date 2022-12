Bonus 150 euro a Natale, a chi spetta questo regalo e come si richiede

In arrivo 150 euro come regalo di Natale: ecco a chi spetta questo bonus sorpresa. Tutti i dettagli.

E’ in arrivo un bonus per alcuni di voi: parliamo di 150 euro che saranno destinati ai lavoratori domestici, colf e badanti grazie al Decreto aiuti ter previsto dal governo Draghi.

Per i dettagli del bonus e della data del suo arrivo, continuate a leggere qui di seguito.

Bonus 150 euro: i dettagli in questo articolo

Questo periodo è fatto di rinunce, sacrifici e soldi da mettere in campo per fronteggiare varie spese. Sicuramente ricevere dei bonus in questi momenti vale il doppio per chi si trova in grande difficoltà economica.

Se si parla di bonus non si può non fare riferimento a quello che arriverà per Natale d ben 150 euro. A tal proposito sembrano essere già stati disposti i relativi ok di pagamento grazie all’Inps.

Seppur il Decreto Aiuti ter, lo stesso che ha istituito il bonus, non abbia previsto i pagamenti per il mese di Dicembre, alcuni lo riceveranno comunque in tal mese.

Tra questi abbiamo i collaboratori domestici che però non hanno ricevuto il bonus il mese scorso. Ma questo non cambia il fatto che gli stessi riceveranno il bonus da 150 euro in modo automatico, perché INPS riprenderà la lista delle persone che hanno ricevuto il bonus da 200 euro e alle stesse saranno accreditati questi soldi.

A tal proposito parliamo del Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50, ovvero D.L. “Aiuti”, che si è posto lo scopo di prevedere delle misure al fine di contrastare le conseguenze economiche della crisi e infatti proprio a tal proposito ha introdotto un’indennità di 200 euro a favore di dipendenti e pensionati, colf e badanti.

Per richiedere tale indennità era previsto un limite massimo se si parla di data di scadenza, ovvero il 30 Settembre 2022.

Tale indennità era rivolta a tutti i lavoratori domestici la cui assunzione risultava al 18 Maggio 2022 e che nel 2021 avevano percepito un reddito che non superava i 35.000 euro.

Ovviamente chi non ha ricevuto questo precedente bonus da 200 euro non riceverà nemmeno quello di 150 euro. Per ottenere quest’ultimo i lavoratori domestici devono altresì avere avuto un’assunzione al 24 Settembre 2022, data questa dell’entrata in vigore del DL Aiuti ter.

Inoltre la loro iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’Inps deve risultare attiva. Molti ora si staranno chiedendo esattamente quando saranno accreditati questi soldi.

Bonus 150 euro: quando arriverà?

Inps sta procedendo e ha infatti già dato il suo ok per le disposizioni dei pagamenti a favore di colf e badanti che il mese scorso non hanno ricevuto il bonus.

Sembra infatti che tali soldi arriveranno successivamente alle feste di Natale, ovvero il 27 dicembre, ai lavoratori domestici che quindi riceveranno questo bella sorpresa regalo.

State in allerta quindi poiché nelle prossime ore probabilmente l’ente comunicherà ulteriori date per accreditare i soldi alle varie categorie.

Riflessioni conclusive: che cosa abbiamo detto sinora

Come è stato detto in questo articolo ai lavoratori domestici che hanno già beneficiato del bonus di 200 euro, arriverà anche il bonus di 150 euro in modo automatico, quindi non sarà necessario inoltrare alcuna domanda.

Come detto in data 24 Settembre 2022, le colf e le badanti, devono aver stipulato un contratto di lavoro regolarizzato, al fine di ricevere il bonus di 150 euro.