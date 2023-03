Procurati 2 rotoli di carta igienica e uno di lana: sensazionale quel che ne deriva

Due rotoli di carta igienica e uno di lana ti serviranno per creare qualcosa di sensazionale. Procurati questi oggetti e scopri che cosa le tue mani sono in grado di realizzare. Rimarrai sbalordito per il risultato finale.

Cosa puoi fare con dei rotoli di carta igienica e uno di lana? Il risultato finale è straordinario. Mettiti alla prova e sfodera la tua creatività e manualità: rimarrai a bocca aperta.

Tecnica del fai da te: quando il riciclo diventa intelligente

Si sta parlando sempre più del cosiddetto “riciclo intelligente”, ovvero della possibilità di ricorrere all’arte del fai da te o del bricolage per creare cose nuove da oggetti vecchi. Tutto ciò che pensiamo possa essere inutile – perché vecchio o usurato – può invece rivelarsi una fonte preziosa per la creazione di cose incredibili.

Basta solo un po’ di immaginazione, creatività e tanta voglia di mettersi in gioco e i risultati sono assicurati. L’arte del fai da te, che sta spopolando sempre di più e che ha raggiunto il picco di interesse da parte di milioni di persone in tutto il mondo nel periodo del Covid, continua ancora oggi ad affascinare.

Sai che cosa puoi realizzare semplicemente procurandoti dei rotoli di carta igienica ed un gomitolo di lana? Nel giro di pochi minuti potrai dare vita a qualcosa di incredibilmente sensazionale. Rimarrai sicuramente a bocca aperta.

Rotoli di carta igienica e un gomitolo di lana: ecco cosa puoi creare

Con la tecnica del fai da te risparmierai non soltanto tanti soldini ma potrai donare nuova vita ad oggetti vecchi che ti torneranno super utili per addobbare la tua casa o per realizzare qualcosa di sensazionale anche per te. Sai che cosa puoi fare solo con dei rotoli di carta igienica e un gomitolo di lana?

Quello che le tue mani saranno capaci di creare ti lascerà senza parole. Pronto a sfoderare la tua manualità? Allora iniziamo immediatamente. Come prima cosa, per l’appunto, procurati dei rotoli di carta igienica (per iniziare ne basta anche 1) e un gomitolo di lana (se preferisci utilizzare colori diversi allora dovrai munirti di due gomitoli di lana) e inizia ad avvolgere due fili del gomitolo intorno a un rotolo di carta igienica facendo ben 22 giri (mi raccomando, contali con attenzione).

Questo passaggio ti servirà per realizzare un cordoncino di lana che dovrai legare a sua volta con un ulteriore filo, come se lo volessi impacchettare. A questo punto, con una forbice abbastanza appuntita, inizia a tagliare le estremità del tuo batuffolo colorato e dopo aver creato una sorta di bulbo, con l’aiuto delle tue mani, fissalo ancora una volta con un altro filo di lana.

Avrai già capito che cosa è venuto fuori: uno splendido fiorellino lanoso! Hai visto che carino? Gli amanti del fai da te o dei decori casalinghi adoreranno riceverlo in regalo per esporlo nella loro casa.

Come puoi vedere, con due oggetti che si possono reperire facilmente, ovvero i rotoli di carta igienica e la lana, è possibile dare vita a qualcosa di davvero carino e sensazionale. Tutto ciò che possediamo può ritornarci estremamente utile anche quello che crediamo ormai destinato ad essere buttato.

I rotoli di carta igienica possono servirti per creare anche tante altre cose carine. Tantissime le idee che puoi trovare in rete e che metteranno alla prova la tua manualità. Per esempio, sai che con le bobine di cartone puoi creare un portapenne colorato?

Divertiti a realizzarlo insieme ai bambini, così li terrai non soltanto impegnati ma stimolerai anche la loro curiosità. Per crearlo, ti serve soltanto procurarti dei rotoli vuoti di carta igienica che dovrai attaccare gli uni agli altri conferendo loro la forma che preferisci.

Poi, inizia a dipingerli o decorarli con gli adesivi e crea una base cartonata per evitare che penne e matite possano muoversi. In una manciata di davvero pochissimi minuti, avrai creato qualcosa di super carino.

La lana invece è un altro oggetto facilmente riutilizzabile. Per esempio, essa ti potrebbe servire per realizzare tante cose carine per la tua casa come addobbi per ogni stagione. Ora che siamo in prossimità della Pasqua, potresti divertirti a creare delle uova colorate o se hai dei bambini, dei coniglietti morbidi e colorati.

Se sei un amante invece dell’arte e creare ti piace, prova per esempio ad utilizzare i fili di lana insieme ai più piccoli per realizzare un arcobaleno colorato. Procurati matasse di lana di colori differenti, taglia dei fili abbastanza lunghi e incollali con l’aiuto di una pistola a colla calda su di un cartoncino colorato.

Con dell’ovatta realizza delle nuvolette da posizionare al di sopra del tuo arcobaleno lanoso. Sul fondo invece, con fili di lana di colore verde realizza un tappeto d’erba. Anche questa idea è carina per tenere impegnati i più piccolini.

Come si può vedere, tutto ciò che consideriamo scarto può essere riutilizzato. Con la tecnica del fai da te, risparmieremo non soltanto soldini ma aiuteremo anche l’ambiente a rimanere più pulito e le nostre case a riempirsi di cose carine da esporre o comunque utili.

Avevi idea di quante cose si possono realizzare con la lana e con i rotoli di carta igienica? Metti anche tu alla prova la tua manualità e divertiti a creare cose sensazionali in davvero poco, pochissimo tempo.