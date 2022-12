Il tribunale di Salerno ha assolto tutti gli imputati. Sara Tommasi aveva denunciato 5 uomini di averla drogata e stuprata: processo durato 9 anni.

E’ arrivata la sentenza sul processo di Sara Tommasi, che aveva accusato di stupro 5 uomini nel 2012. Le motivazioni dei giudici si attendono nei prossimi 90 giorni.

Sara Tommasi, tutti assolti gli imputati dal tribunale di Salerno

La sentenza ha assolto tutti gli imputati del caso Sara Tommasi. La donna aveva denunciato nel 2012 di essere stata drogata e violentata da 5 persone. I giudici della terza sezione penale di Salerno hanno però assolto tutti e 5 gli uomini accusati di violenza sessuale dall’ex showgirl, che aveva raccontato di essere stata portata in agriturismo a Buccino dal produttore Giuseppe Matera e dal suo ex manager Federico De Vincenzo, per poi essere violentata dai cinque accusati.

L’assoluzione piena è arrivata per De Vincenzo, per Fausto Zulli, per Igli Papali e anche per il regista Max Bellocchio, accusati anche di aver drogato la donna prima di commettere il fatto.

Giuseppe Matera era stato condannato a due anni e dieci mesi in primo grado con rito alternativo, ma adesso anche lui è stato assolto dai giudici del Tribunale di Salerno che entro 90 giorni dovranno fornire le motivazioni degli estremi giuridici che hanno portato loro alla decisione di non credere dunque alla versione di Tommasi.

Si chiude un processo durato 9 anni

Un processo lungo 9 anni, iniziato nel 2013, periodo nel quale dell’ex modella si era molto discusso tra riviste e giornali scandalistici anche per la sua vita privata. La donna era stata protagonista anche di una serie di film per adulti prodotti da Matera e da De Vincenzo.

Ma anche complicato, oltre che lungo il processo, con tanti stop, rinvii e colpi di scena. La stessa Tommasi aveva fatto richiesta di fornire le sue testimonianze da dietro un separé. La donna poi aveva raccontato di essere stata portata con l’inganno nel luogo dell’appuntamento, con la scusa di un calendario a scopo benefico all’agriturismo di Buccino, e che i fatti si sarebbero svolti tra il 18 settembre e il 21 dello stesso mese, nell’anno 2012.

Poi sul posto invece di un set, Tommasi aveva detto di essersi trovata davanti a cinque uomini che l’avrebbero drogata con della cocaina prima di abusare sessualmente di lei. Con il fine, secondo la donna, di mandare il video in rete – ha raccontato anche di essere stata ripresa durante le violenze.

In aula a Salerno anche la mamma di Sara, che ha deposto nel processo. Così come il padre Michele Barone – famoso nel mondo dello spettacolo per essere una sorta di “confessore” di personaggi celebri.