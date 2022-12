Contatore, segnati questa fascia oraria: solo a quest’ora risparmi tanti soldi

Ecco quali sono le fasce orarie nelle quali dovresti concentrare tutto il consumo di energia del contatore durante il giorno. Solo in pochi lo sanno.

Esistono delle fasce orarie specifiche nelle quali concentrare l’uso dell’energia elettrica, per evitare che arrivi una bolletta eccessiva.

Continuate a leggere il nostro articolo per ricevere numerosi consigli sul risparmio con il contatore e soprattutto per scoprire quali sono le fasce orarie nelle quali dovresti usarlo.

Come risparmiare con il contatore

Oggi vi forniremo dei preziosissimi consigli che vi aiuteranno a risparmiare l’energia della vostra casa. Per prima cosa dovreste migliorarne l’isolamento, in modo da mantenere una temperatura confortevole tutto l’anno, sia nella stagione calda che in quella fredda.

Utilizza un termostato regolabile, che sia capace di programmare il riscaldamento in base alle diverse zone e fasce orarie. Analizza i tuoi elettrodomestici e scegli quelli più efficienti dal punto di vista energetico, per scartare quelli più obsoleti. Guarda la loro etichetta e la classe.

Quando utilizzi i termosifoni, non mettere mai dei vestiti o il bucato sopra, poiché ciò ostacola l’uscita del calore. Pensa a come sfruttare al meglio la luce naturale. Oltre agli elettrodomestici, non dimenticare di sostituire le lampadine, favorendo quelle con un risparmio energetico.

Dedicati poi al controllo dei tuoi riscaldamenti, effettua la manutenzione e ripara le perdite, in modo da non consumare in eccesso. Analizza i tuoi dispositivi elettronici e valuta quali sono quelli che tendi a lasciare in stand by o con la spia accesa: spegnili tutti mentre non li usi.

Cerca di adottare una tariffa adeguata alla dimensione della tua casa. Se, ad esempio, la tua abitazione misura 90 metri quadri, la potenza necessaria affinché l’energia sia distribuita adeguatamente sarà di 4.60kW. Nel caso in cui ne scegliessi una minore, non sarebbe sufficiente, nel caso di una maggiore, consumeresti in eccesso.

A volte pensiamo di avere bisogno di più energia di quella che in realtà ci serve. Monitora la temperatura della tua casa e fa attenzione che in inverno sia compresa tra i 19 e i 21 gradi.

Non serve che la temperatura sia superiore: in questo modo risparmierai moltissima energia ed eviterai che arrivi una batosta inaspettata in bolletta. Ma qual è la fascia oraria economica?

Fascia oraria economica per risparmiare

Non tutti lo sanno, ma esistono delle vere e proprie fasce orarie su cui fare affidamento per regolarsi per il consumo di energia elettrica.

In realtà non è sempre così, perché nel caso in cui abbiate un contratto con costo fisso, potete utilizzare il vostro contatore a qualsiasi ora del giorno e della notte senza differenza alcuna.

Se, invece, il vostro contratto stabilisce delle fasce orarie nelle quali è più conveniente concentrare il consumo di energia, allora dovete seguirle in assoluto se volete risparmiare.

Le fasce sono variabili, ma per risparmiare è quella dalle 22 di sera fino alle 6 di mattino l’ideale.Da segnare inoltre la domenica tutto il giorno e i giorni festivi.

Sono queste le ore, in particolare, in cui dovreste accendere le luci, fare le lavatrici e preparare qualcosa con il forno, ad esempio.