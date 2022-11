Principessa in dolce attesa, la foto che rivelerebbe la verità: scoop a Windsor

Una principessa è in dolce attesa e c’è una foto che rivela la verità. I media hanno saputo catturare il momento proprio di lei.

La famiglia Reale non si fa mancare proprio nulla e in queste ultime ore ci sono dei gossip interessanti che aleggiano, con la notizia di una nuova gravidanza a corte. Cosa c’è di vero e cosa no? Le due principesse sono molto seguite e amate, per questo motivo non sfugge mai nulla che riguardi loro e le rispettive famiglie. Kate Middleton futura Regina Consorte è madre di tre bambini, mentre Meghan Markle ne ha due: chi ha intenzione di aggiungere un piccolo Royal Baby alla famiglia?

Meghan e Kate, tra figli e dissapori

Sono le due principesse che tutti amano e seguono, Meghan e Kate. Gli inglesi si dividono in considerazione dei loro caratteri e modi di fare: da una parte una donna ligia al dovere che segue alla lettera il protocollo, dall’altra invece al ribelle americana che ha accompagnato Harry verso delle decisioni definitive e forse leggermente forti.

I media stanno addosso a queste due protagoniste, come ai tempi con Lady Diana. A differenza della tanto amata e compianta suocera, queste due donne hanno dei mariti che le supportano e che seguono con loro la strada verso il successo e un futuro di altissimo livello. Kate Middleton è madre di tre bellissimi bambini ovvero George – prossimo Re in scala di successione – la splendida Charlotte che ricorda tantissimo la Regina Elisabetta II e il piccolo terremoto Louis.

Meghan Markle è mamma del tenero Archie dai capelli rossi e dell’elegante Lilibet Diana che porta i nomi di due donne straordinarie. Insomma, il futuro della Casa Reale è assicurato ma le due cognate sembra proprio non vadano d’accordo.

Si sono volute bene, scontrate e poi ritrovate al funerale della Regina Elisabetta senza quasi rivolgersi la parola o uno sguardo. Un momento di imbarazzo e difficoltà, seppur celato da loro stesse in rispetto del momento e di tutti gli inglesi che le stavano guardando.

Il gossip del momento riguarda un altro bambino che potrebbe arrivare all’interno della Famiglia Reale: facciamo chiarezza?

Chi è la principessa incinta? Le novità delle Principesse inglesi

In queste settimane ci sono state moltissime copertine dei magazine che hanno voluto mettere la pulce nell’orecchio: Kate Middleton di nuovo mamma? La Rivista Bella ha evidenziato di come William sarebbe felicissimo di avere un quarto figlio, ma lui e la moglie sanno bene che sarebbe utile farlo ora vista la loro età e i loro impegni (come ha detto una fonte al magazine).

Contrariamente a tutti questi gossip del momento, la Principessa Kate non sarebbe incinta di un quarto figlio. In questi giorni la Royal Family ha accolto la visita del Presidente Sudafricano Cyril Ramaphosa a Londra.

Lei si è presentata impeccabile ripercorrendo il look di Jackie Kennedy con un cappellino e un soprabito dai toni dei viola e rosso. Ad impreziosire il look la spilla omaggio che la Regina Madre ha donato a Lady D il giorno del fidanzamento con Carlo III. Una spilla rimasta in “un cassetto” dal 2006 e oggi ereditata da Kate, che si è mostrata elegantissima e impeccabile.

Subito dopo i media l’hanno immortalata mentre brindava con il Presidente e beveva Champagne. Secondo alcuni media questo potrebbe essere considerato un modo indiretto di rispondere alle voci sulla gravidanza, per altri invece dentro il bicchiere poteva esserci qualcosa di analcolico. Qual è la verità? Forse l’unico modo per scoprirlo è attendere ancora qualche mese.