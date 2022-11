Bergamo, uccide il compagno a coltellate poi chiama il 112

A Morengo, in provincia di Bergamo, una donna di 51 anni ha ucciso a coltellate il compagno per poi chiamare i Carabinieri.

La vittima è il 31enne Ernest Emperor Mohamed e la donna lo ha pugnalato diverse volte al culmine di una lite.

Omicidio a Bergamo

Nella cittadina di Morengo, in provincia di Bergamo, una donna di 51 anni ha ucciso il suo compagno in seguito a una lite scattata per futili motivi.

Con un coltello lo ha pugnalato diverse volte lasciandolo a terra senza vita, riverso in una pozza di sangue. Dopo il violento raptus ha avvisato i Carabinieri confessando cosa aveva appena fatto.

Gli agenti sono intervenuti subito sul luogo del delitto e hanno arrestato la donna che ora è accusata di omicidio volontario con l’aggravante di motivi futili.

Il 31enne Ernest Emperor Mohamed era di nazionalità nigeriana e fra i diversi fendenti, quello fatale è stato al petto.

Sul suo corpo c’era il profondo squarcio provocato da tale coltellata. La salma è stata trasportata presso l’obitorio per alcuni accertamenti e l’arma del delitto è stata sequestrata dai Carabinieri.

L’arresto

È stata la stessa 51enne ad allertare il 112 e quando gli agenti sono intervenuti nell’appartamento dove si era consumato l’omicidio, l’hanno trovata in stato di forte shock vicino al cadavere del compagno.

Ancora imbrattata di sangue e molto agitata, è stata ammanettata e portata in caserma per essere sottoposta agli interrogatori di rito da parte del pubblico ministero titolare del caso, Emma Vittorio e anche dagli inquirenti.

Successivamente è stata condotta nel carcere di Bergamo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

I due convivevano in una casa in via Umberto I, nel centro del paese, dove tutti li conoscevano come una coppia dai rapporti abbastanza burrascosi.

Secondo gli investigatori e gli agenti della compagnia di Treviglio che hanno proceduto all’arresto, la lite sarebbe scoppiata intorno alle 23 della notte scorsa e Sandra Fratus avrebbe afferrato il coltello dalla cucina da un cassetto per poi scagliarsi contro il compagno con il chiaro intento di volerlo uccidere.

Dopo aver brandito il coltello verso il nigeriano, causando lievi ferite, ha scagliato il fendente mortale al petto, facendo stramazzare l’uomo a terra sul pavimento della cucina.

In seguito è scattato l’allarme al 112 e al 118 ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Un raptus di follia scaturito dall’ennesima lite, i vicini di casa infatti hanno raccontato che i due discutevano molto spesso per le ragioni più disparate ma nessuno pensava a un epilogo simile.