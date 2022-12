Principessa Charlotte, il rigido obbligo imposto da mamma Kate: costretta a farlo

Principessa Charlotte, sapete il rigido obbligo imposto per lei da mamma Kate, cosa prevede? La piccola di casa costretta a farlo tutti i giorni. Incredibile.

Mamma Kate obbliga la principessa Charlotte a farlo tutti i santi giorni, in pubblico e in privato. Ecco l’obbligo a cui la secondogenita di casa Windsor non può ovviare.

Kate e Charlotte, mamma e figlia legate da un rapporto speciale

Kate Middleton è una donna tuttofare che ricopre una quantità incredibile di ruoli e tutti in maniera dignitosa. Principessa del Galles, figura istituzionale tra le più importanti della monarchia inglese, moglie complice e mamma premurosa, la consorte del principe William è questo e tanto altro.

Personaggio di riferimento della Royal Family, icona di stile e di tendenza, è tra le nobildonne più amate al mondo. Prima in classifica nella lista delle reali più influenti, la Middleton sa sicuramente come farsi rispettare.

D’altronde, è lei la principessa di casa insieme a Charlotte! Quest’ultima, la principessina, è la secondogenita di William e Kate nonché l’unica bimba della famosa coppia di reali. Mamma e figlia sono legate da un rapporto splendido.

Charlotte somiglia tanto a Kate non soltanto esteticamente ma anche nei modi di fare. Sempre elegante, raffinata e dolce, per essere così piccola è già una vera signorina. Orgoglio della casa reale, mentore dei fratelli, sia di quello più grande che di quello più piccolo è il fiore all’occhiello di mamma e papà ma anche di nonno Carlo che per lei impazzisce di dolcezza.

A proposito di Charlotte, sapete che cosa la principessina è obbligata a fare tutti i santi giorni per volere della Middleton? Ecco l’obbligo imposto da mamma Kate per lei.

L’obbligo della principessa per la figlia lascia di sasso

La principessa Charlotte è obbligata a farlo da mamma Kate tutti i giorni, sia in pubblico che in privato. Qual è l’obbligo che la principessa del Galles impone a sua figlia? Ve lo diciamo noi. Vi anticipiamo soltanto che ha a che fare con il vestiario.

Ebbene sì, come sappiamo, i reali inglesi hanno a loro disposizione un team di persone che collabora per rendere in pubblico impeccabili i protagonisti della famiglia reale più famosa del mondo.

Così che Kate viaggia sempre con un parrucchiere di fiducia e una stilista, gli stessi che ha anche a disposizione nella sua abitazione privata. Tuttavia per la piccola Charlotte, la secondogenita di William e Kate, c’è un’eccezione o ancor meglio un obbligo che la principessa del Galles impone alla figlia circa il vestiario.

Kate, per la sua nella secondogenita, predilige esclusivamente abiti made in Spain e non dei marchi britannici. Per quale ragione? A differenza della principessa del Galles che, icona di stile e tendenza, più volte riproduce anche outfit indossati in passato dalla iconica Lady Diana e che spesso indossa abiti di case di moda inglesi, questo discorso non vale per Charlotte.

La principessina veste esclusivamente con abiti di manifattura spagnola. Proprio di recente l’abbiamo vista nella foto di Natale, pubblicata sul sito ufficiale di palazzo Reale, con una tutina di jeans dell’azienda iberica Sfera.

Perché la principessa del Galles obbliga la figlia a indossare abiti spagnoli? Secondo fonti vicine alla famiglia reale, in realtà Kate subirebbe molto l’influenza di Maria Teresa Turrion Borrallo, la tata che da anni lavora al fianco di Kate e William e che si occupa dei piccoli di casa Windsor.

In particolare, Maria Teresa, che è nata e crescita in un paesino al nord della Spagna, ha un rapporto bellissimo con Charlotte che a quanto pare è la sua “protetta”. La Borrallo si occupa anche del vestiario dei principini e sembra proprio che lei avrebbe convinto mamma Kate a fare indossare abiti made in Spain a Charlotte, per una questione di stile.

Non sembra dispiacere affatto questa influenza iberica alla principessa del Galles che così facendo ha reso la piccola Charlotte, la prima principessa dal look internazionale.