Aereo: arriva lo stop al divieto di liquidi nel bagaglio a mano

Probabilmente potrebbero cambiare le regole per chi viaggia in aereo, soprattutto per i bagagli a mano. Un nuovo test tramite i body scanner potrebbe permettere i liquidi a bordo.

Sta per arrivare un nuovo sistema di controlli in aeroporto, che potrebbe permettere ai passeggeri di non avere problemi nel portare i liquidi a bordo.

Infatti, per quanto riguarda il bagaglio a mano potrebbe sparire il divieto di portare sostanze liquide all’interno, grazie a un nuovo body scanner che probabilmente verrà introdotto nel 2024.

Nuovi metodi di controllo in aeroporto: sì ai liquidi nel bagaglio a mano

Per chi viaggia spesso in aereo, presto potrebbero essere più facilitati i metodi di controllo in aeroporto, grazie a un nuovo body scanner.

Infatti, quello che molti aeroporti nel mondo vorrebbero introdurre è lo stop al divieto dei liquidi nel bagaglio a mano, cosa che adesso rallenta tantissimo lo step ai metal detector.

Al momento, sappiamo che nel bagaglio che possiamo portare a bordo, sono consentiti solo 100ml di liquidi in totale, che a volte possono essere davvero limitanti.

Si parla di giugno 2024 come data di scadenza, almeno in Gran Bretagna dove gli aeroporti stanno già iniziando ad aggiornare gli scanner, per poter velocizzare le procedure.

Misure più leggere, che renderanno più fluido il passaggio dei passeggeri ai gate, che stanno già adottando diversi aeroporti nel mondo, come appunto a Londra.

Ma anche ad Amsterdam o Helsinki, ad esempio si comincia già a velocizzare il tutto, evitando di chiedere di separare i laptop dai propri bagagli.

Una nuova tecnologia, che finalmente potrebbe rendere i viaggi più facili, più leggeri, ma soprattutto che renderà più veloce il passaggio dai controlli all’aeromobile.

Com’è sviluppata questa nuova tecnologia di scanner

Quale sarà il cambiamento principale di questa nuova generazione di body scanner? Si tratta di una tecnologia 3D, molto affidabile e soprattutto sicura.

Come comunicano le aziende che si occupano di sviluppare questi strumenti, si tratta di macchinari a raggi X, per tomografia computerizzata.

Questi producono delle immagini 3D volumetriche, che permettono grazie all’alta risoluzione di velocizzare il controllo dei bagagli, che ridurrà al massimo i falsi allarmi che spesso possono capitare in aeroporto.

Per questo motivo, i liquidi potranno tornare nei bagagli a mano, perché grazie a queste immagini molto più specifiche gli operatori non avranno difficoltà a percepire un eventuale pericolo reale.

Tra i primi aeroporti che hanno avuto modo di sperimentare questa nuova tecnologia c’è London Stansted, in Gran Bretagna.

Il test avverrà a breve e il segretario di Stato per i trasporti, Mark Harper, si è detto molto fiducioso in merito, convinto dell’esito positivo di questa prova di aggiornamento.

L’obiettivo è semplice: rendere più veloci i controlli sui passeggeri, eliminando il limite attuale dei 100ml di liquidi nel bagaglio a mano.

Quindi, se tutti andrà come deve andare, si potrà dire addio all’ansia di cosa portare nel bagaglio a mano, ma anche al momento di “panico” che può accadere durante i controlli, come l’apertura delle valigie e il rallentamento del passaggio al proprio gate.