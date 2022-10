Principe William, furiosa lite con Kate: il piccolo George è andato a spifferare tutto

Ecco cosa sta davvero succedendo tra il Principe William e Kate Middleton e in che modo c’entra anche il piccolo George.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire le ultime dinamiche tra il figlio di Carlo III e la moglie Kate. Il loro scontro è avvenuto a causa del primogenito, il principino George.

Il principe William e Kate in crisi?

Il Principe William e la moglie Kate fanno coppia fissa ormai da tanti anni. Hanno tre bellissimi figli che hanno aggiunto valore alla loro vita e continuano a seguire il protocollo reale, prendendo parte ad eventi pubblici.

Da qualche tempo, però, si vocifera che la coppia sia in crisi. Inizialmente, si pensava che lo fossero per via del Principe Harry: secondo alcuni, infatti, Kate sarebbe la causa dell’allontanamento dei due fratelli.

Come è noto, a Kate non andrebbe poi così tanto a genio la moglie del cognato, a sua volta cognata, Meghan Markle.

Nonostante questa situazione sia complessa e davvero difficile da superare, William e Kate continuano a imporsi come una coppia unita. Di recente, però, un altro scontro sembrerebbe aver messo a dura prova la coppia.

Questa volta, infatti, al centro della questione ci sarebbe il figlio maggiore della coppia, il piccolo George, che tra l’altro sarebbe andato in giro a rivelare cos’è successo in famiglia.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è l’ultima dinamica che ha interessato la famiglia reale.

Ecco perché avrebbero litigato

William e Kate si sono sempre mostrati molto uniti su tutti i fronti, soprattutto per quanto riguarda l’educazione dei figli. Entrambi, ad esempio, hanno scelto di non far prendere loro parte al funerale del Principe Filippo, il nonno scomparso qualche mese fa.

Hanno deciso anche che George e Charlotte avrebbero dovuto prendere parte al funerale della nonna, la Regina Elisabetta II, scomparsa qualche settimana fa. I due piccoli hanno dato prova di un comportamento impeccabile.

Anche Kate e William, però, litigano come tutte le coppie e di recente lo avrebbero fatto a causa di una decisione che ha coinvolto il piccolo George. Il principe, infatti, a quanto pare è un grande appassionato di arti marziali e di recente avrebbe chiesto ai genitori di potersi iscrivere a un corso al riguardo.

Il padre William ha accolto immediatamente la richiesta del piccolo e si sarebbe già mobilitato per cercare un istruttore che potesse guidare il figlio nel suo percorso sportivo.

Di diverso avviso, però, sembrerebbe essere la madre Kate, che, entrata a conoscenza dell’iniziativa del figlio e del marito, sarebbe andata su tutte le furie.

In base alle fonti, infatti, Kate Middleton sosterrebbe che le arti marziali potrebbero indurre il futuro re a diventare più aggressivo.

Secondo quanto si racconta, William non avrebbe affatto intenzione di far vincere la moglie, mentre il piccolo principe, dispiaciuto per l’alterco tra i due genitori, sarebbe andato a spifferare tutto sulla lite in questione. Speriamo che la coppia riesca a trovare un compromesso.