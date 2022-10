È in arrivo la quinta giornata di Champions League e potrebbe già portare in dote nuove sentenze decisive per le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea. Il Napoli è già qualificato, ma non vuole interrompere la striscia di vittorie delle ultime settimane. La Juventus è in una situazione di classifica complicatissima: può solo vincere e sperare. Le massime attenzioni sono sull’Inter che con una vittoria a San Siro contro il Viktoria Plzen passerebbe il turno. Ad aprire il turno è il Milan contro la Dinamo Zagabria, con un solo imperativo: la vittoria.

La musichetta è pronta a risuonare e questa volta non c’è più tempo per recuperare. La quinta giornata regala degli incroci decisamente suggestivi per tutta l’Europa e anche per le italiane. Sicuramente il match più atteso è quello dell’Inter: i nerazzurri sfidano il Viktoria Plzen mercoledì e una vittoria permetterebbe il passaggio del turno nel girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco. Il Napoli è già tranquillo: ha vinto e convinto ovunque e vivrà le ultime due giornate senza i patemi di chi deve strappare il pass per gli ottavi di finale. Al contrario di Milan e Juventus: i rossoneri sono in corsa ma non possono più rimandare l’appuntamento con la vittoria. Per i bianconeri, serve praticamente un miracolo sportivo. Ecco tutto il programma della quinta giornata di Champions League e dove vederla in tv e diretta streaming.

Champions League: oggi si parte con Milan e Juventus e possono solo vincere

Non c’è tempo di aspettare, il calcio non si ferma in un programma che fino allo stop per il Mondiale sarà congestionato e ricco impegni. E, quindi, dopo poche ore da Sassuolo-Verona che ha chiuso la giornata di Serie A, è già tempo di buttarsi sulla Champions League e non è una giornata come le altre.

Il quinto turno di impegni del girone, infatti, potrebbe già relegare le italiane e tutte le altre all’eliminazione o al passaggio agli ottavi di finale. Fatta eccezione per il Napoli che, per il momento, ha dominato il suo girone e deve solo blindare il primo posto. Già oggi ci sono degli appuntamenti essenziali per Milan e Juventus, senza più attenuanti per le due big: non ci sono calcoli da fare, l’unica possibilità è la vittoria.

Iniziamo dai rossoneri e, quindi, dal gruppo E. La squadra di Stefano Pioli dovrà andare in Croazia dove sfiderà la Dinamo Zagabria. Una gara che sulla carta vede i campioni d’Italia in carica come favoriti assoluti, ma la storia di questo girone ci ha dimostrato che non si possono affatto avanzare previsioni di questo tipo. I due club, infatti, sono appaiati al terzo e quarto posto nel girone con 4 punti, mentre Chelsea e Salisburgo scappano a 7 e 6 punti.

Non c’è bisogno di grandi calcoli per capire che i rossoneri sono costretti a battere i croati in trasferta per passare il turno e sperare in un pareggio o in una vittoria del Chelsea, per poi giocarsi tutto all’ultima giornata contro gli austriaci. Non è così scontato, però, battere gli avversari di oggi. È vero che nel match d’andata era finita bene per i milanesi, che avevano vinto 3-1, ma questa volta i croati non hanno alcuna intenzione di mollare il passo.

Basta pensare alle parole dell’allenatore Cacic nel prepartita: “Serve coraggio, dobbiamo attaccare. Dobbiamo cercare di continuare a giocare come abbiamo fatto contro il Chelsea, che abbiamo battuto all’inizio della Champions League. Dobbiamo riprendere da lì. Ci serve un grande risultato ed è nelle nostre possibilità. A San Siro abbiamo subito gol un po’ sfortunati, ma potevamo rientrare in partita. Dopo i primi due anni di assestamento in Europa, sarebbe il coronamento di un percorso”.

La Dinamo Zagabria non mollerà fino alla fine, ma con una vittoria il Milan tornerebbe pienamente in corsa per il passaggio del turno. Semplificando agli estremi livelli: chi perde è fuori, forse anche dall’Europa League. E le tante assenze a carico dei rossoneri non rendono semplice il compito per Pioli, anche perché si gioca ogni tre giorni. L’altro match del girone non è affatto meno importante. Il Chelsea di Graham Potter, dopo la doppia vittoria pesantissima ai danni del Milan va a Salisburgo, per il match in programma alle 18,45. I Blues sono in vetta al girone, ma non basterà un pareggio per il passaggio matematico del turno, a meno che non pareggino anche gli uomini di Pioli in Croazia due ore dopo.

In contemporanea con i campioni d’Italia, questa sera alle 21.00 tocca anche alla Juventus. Il percorso dei bianconeri in Champions League è stato a dir poco accidentato. Tutti hanno negli occhi la brutta sconfitta in Israele contro il Maccabi Haifa che ha portato gli uomini di Massimiliano Allegri a un passo dal baratro. In quattro partite disputate in questa edizione della massima competizione europea, la Vecchia Signora ha portato a casa tre sconfitte, vincendo solo in casa proprio contro il Maccabi Haifa, fino a quel momento fanalino di coda del girone.

La classifica del gruppo H vede due squadre nettamente in vantaggio e tra queste non ci sono i bianconeri. A 8 punti, infatti, figurano PSG e Benfica, solo a tre la Juventus e gli israeliani. I calcoli ormai servono a poco: i bianconeri dovranno vincere già stasera in Portogallo e se il PSG dovesse battere il Maccabi Haifa sarebbe automaticamente agli ottavi di finale. Le speranze resterebbero comunque al lumicino, perché i portoghesi avrebbero un’altra possibilità per passare il turno nell’ultima giornata e, in ogni caso, stasera basterebbe un pareggio ai lusitani.

Insomma, anche con sei punti in due partite la Vecchia Signora potrebbe essere relegata all’Europa League e sarebbe un assoluto fallimento per Allegri, a cui non era mai capitato di essere eliminato dalla Champions League già alla fase a gironi. Una vittoria stasera darebbe nuova linfa alla Juventus anche per il campionato. I segnali di ripresa sono già arrivati nel derby contro il Torino e nel netto 4-0 all’Empoli, ma la conferma europea sarebbe fondamentale per dare continuità alla rimonta in Serie A, dove il Milan e soprattutto il Napoli scappano in vetta, ma ci sono tante squadre davanti da superare. E la pausa per il Mondiale non rende molto semplice un filotto di vittorie, visto il gran numero di bianconeri che parteciperà alla prossima coppa del Mondo.

Se martedì a farla da padrone è l’impellenza della vittoria, nella giornata di mercoledì i fari sono puntati sull’Inter. Alle 18,45, infatti, i nerazzurri ospitano il Viktoria Plzen in un San Siro tutto pieno per strappare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo i quattro punti conquistati contro il Barcellona, la Beneamata è in una posizione favorevole per il passaggio del turno, ma non dovrà fallire nella partita di domani, altrimenti dovrebbe potenzialmente andare in Baviera per giocarsi il passaggio del turno.

E per questo motivo, nel caso in cui non dovessero arrivare i tre punti a San Siro, un orecchio andrà a Barcellona-Bayern Monaco, con un tifo neanche da celare verso i bavaresi primi nel gruppo C, il girone della morte. Ma è un’eventualità a cui i ragazzi di Simone Inzaghi non vogliono pensare, giocandosi il primo match point a San Siro contro il Viktoria. E per farlo tornerà, almeno per la panchina e per uno spezzone di gara Romelu Lukaku, dopo più di sessanta giorni ai box per infortunio.

Inizialmente, il tecnico ex Lazio si affiderà alla coppia formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, che tanto bene ha fatto sia contro il Barcellona sia nelle ultime giornate di Serie A. A centrocampo mancherà, invece, Marcelo Brozovic con Hakan Calhanoglu che verrà riproposto in regia davanti alla difesa. Un mix che i nerazzurri sperano possa festeggiare già domani il passaggio del turno, senza calcoli o speranze rivolte altrove.

Calcoli che non deve assolutamente fare il Napoli nel girone A. I partenopei sono riusciti a fare un percorso da sogno nel loro gruppo. I campani sono a punteggio pieno con dodici punti in quattro partite, ma anche il record di gol realizzati da un club italiano nella fase a gironi, ben 17 e con due giornate ancora a disposizione. Il primo posto in classifica non è più solo un sogno, ma una solida realtà che si chiama lotta scudetto.

Contro l’Ajax, il passaggio agli ottavi di finale di Champions League è diventato concreto, contro il Rangers, però, può arrivare anche il primo posto, non matematico perché si deciderà contro il Liverpool. Visto il risultato dell’andata contro i Reds, però, con una vittoria contro gli scozzesi è lecito pensare che il primato possa essere mantenuto, visto il vantaggio negli scontri diretti.

Luciano Spalletti, in ogni caso, non ha alcuna intenzione di lasciare nulla al caso e soprattutto vuole proseguire nelle vittorie consecutive portate avanti in campionato e nella massima competizione europea. È lecito pensare a un po’ di turnover contro il Rangers, ma non a un risultato diverso dalla vittoria, per il gioco espresso dal Napoli negli ultimi due mesi e – non ce ne vogliano – anche per il valore oggettivo dell’avversario posto di fronte ai partenopei. E vedremo alla fine della giornata se ci sarà altro da festeggiare.

Champions League, dove vedere in tv e streaming le partite della quinta giornata

La visione della quinta giornata di Champions League, come sempre in questa stagione, sarà divisa tra Sky, Mediaset e Amazon, anche se una partita a settimana sarà trasmessa su Canale 5.

Per quanto riguarda il girone del Milan, Salisburgo-Chelsea sarà trasmessa su Sky (Sky Sport Uno), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251). La partita dei rossoneri, invece, sarà trasmessa su Sky (Sky Sport Uno), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251).

Sempre per i match di stasera, passiamo al gruppo H, quello della Juventus. La gara dei bianconeri sarà l’unica trasmessa su Canale 5. Sarà possibile vederla anche su Sky (Sky Sport Football), Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251).

Per chi volesse buttare un occhio anche alle altre sfidanti del girone, PSG-Maccabi Haifa sarà visibile su Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251).

Passiamo ai match del mercoledì e al gruppo A. Napoli-Rangers sarà trasmessa su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251). Praticamente, sono le stesse piattaforme per il Liverpool (Sky, Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League).

Infine, Inter-Viktoria Plzen che sarà visibile su Amazon Prime Video. Gli avversari nel girone, Barcellona e Bayern Monaco, invece, verranno trasmessi su Sky (Sky Sport Football), Sky Go, Now TV, Mediaset Infinity+ e su Diretta Gol Champions League (Sky Sport 251). Con la speranza che per i nerazzurri arrivi il tanto sperato e sospirato passaggio del turno.