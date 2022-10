Principe Harry, non si chiama davvero così: sbucano fuori i suoi reali dati anagrafici

Lo stesso Principe Harry ha rivelato che il suo vero nome non è questo. Vediamo perché e soprattutto qual è il vero nome del duca del Sussex.

Tutti quanti lo chiamano Principe Harry ma il suo nome è diverso. La rivelazione è stata fatta durante una videocall organizzata per i WellChild Awards.

Principe Harry, da ribelle a padre amorevole

Il Principe Harry ormai si è staccato dalla famiglia reale non per suo volere ma prima per volere della compianta Regina Elisabetta e poi per volere di Re Carlo III. Il neo re, infatti, non ha neanche fatto in tempo a salire al trono che già ha imposto dei dettami a suo figlio. Ad esempio, si vocifera che il Principe Harry non sarà il benvenuto nel corso dell’incoronazione di suo padre, che avverrà a maggio.

Il Principe Harry, infatti, ha scelto di trasferirsi prima in Canada e poi in California insieme alla moglie e ai due figli Lily, ultima arrivata e Archie. I due starebbero producendo una serie su Netflix e, benché siano lontani dalla famiglia reale, restano comunque due personaggi molto chiacchierati in Inghilterra. Ad ottobre sarebbe dovuto uscire anche un libro rivelazione di Harry, frutto di alcune ricerche condotte da lui stesso ed alcuni investigatori privati, circa la morte di sua madre.

Tutti siamo abituati a chiamarlo così ma, in realtà, il vero nome del Principe Harry non è questo. La rivelazione è stata fatta direttamente dal duca del Sussex nel corso di una videochiamata in occasione dei premi Wellchild ed è stata, poi, riportata da Hello Magazine.

Qual è il vero nome di Harry?

Il suo vero nome è Henry Charles Albert David ma già da bambino tutti lo chiamavano Harry ma lui stesso non sa perché.

La curiosità riguardo il nome del principe è parecchio alta e non era passata inosservata agli appassionati della famiglia reale inglese. Infatti, il nome Henry era già stato pronunciato durante l’annuncio del fidanzamento con Meghan in cui, le parole che erano state proferite furono:

“Sua altezza reale il principe Henry di Galles e della signorina Meghan Markle”.

Sembrerebbe, inoltre, che tutti i membri della famiglia che portano o hanno portato il nome Henry vengano chiamati Harry. Una tradizione che risalirebbe ad Enrico VIII. Carlo e Diana, all’atto della sua nascita, annunciarono che il nome del figlio sarebbe stato Henry Charles Albert David, ma sarebbe stato chiamato da parenti e persone vicine semplicemente Harry.

Nel corso degli anni, il suo soprannome è stato utilizzato anche per tutte le comunicazioni ufficiali e da parte della stampa. Tanto che nessuno ha mai pensato di chiamarlo principe Henry. Per quanto riguarda il cognome, nei royals non viene quasi mai indicato se non nei certificati di nascita degli stessi.