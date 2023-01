Principe Harry, lo sfogo: ‘Rivoglio indietro mio padre e mio fratello’

Il principe Harry si sfoga e durante un’intervista a Itv ammette di rivolere indietro suo padre e suo fratello.

‘Voglio una famiglia e non un’istituzione‘ ammette pubblicamente il principe Harry.

Lo sfogo di Harry: ‘Rivoglio indietro mio padre e mio fratello’

Secondo alcune anticipazioni dell’intervista a Itv, intervista televisiva che il principe Harry ha concesso in vista del lancio della sua autobiografia, pare che il figlio più piccolo del sovrano britannico Carlo III abbia ammesso di rivolere indietro il padre e il fratello William. Il duca di Sussex dice che:

‘Non doveva finire così.voglio una famiglia, non una istituzione.’

Le anticipazioni dell’intervista non chiariscono bene a chi il principe si riferisca esattamente con la seguente dichiarazione:

‘Loro pensano sia meglio dipingerci come i cattivi e non hanno nessuna volontà di riconciliazione.’

Svoltasi in California, luogo in cui il principe vive con i suoi figli e sua moglie Megan, in seguito alla famosa decisione di abbandonare i suoi doveri reali, l’intervista di cui stiamo parlando andrà in onda su Itv qualche giorno prima dell’uscita della sua autobiografia, il 10 gennaio 2023. Mentre un ulteriore intervista verrà trasmessa domenica dalla Cbs. In seguito a tutto il clamore che la serie Netflix Harry e Megan ha suscitato, il libro sull’autobiografia del principe ‘Spare‘ (‘Scorta’) rischia di creare altre tensioni all’interno della Royal family.

La biografia del principe Harry racconterà le esperienze di vita vissute in seguito alla morte della madre Diana, principessa del Galles. Parte del ricavato verrà donato ad un’associazione di beneficenza per l’HIV/AIDS. Il libro di memorie uscirà il 10 gennaio 2023 e si intitola era ‘Spare’. Racconterà il momento in cui lui e suo fratello William hanno camminato appena dietro la bara della principessa del Galles nonché loro madre Diana durante il funerale nel 1997.

Il principe aveva già dichiarato che avrebbe voluto donare una parte del ricavato del libro in beneficenza, donerà quindi 1,5 milioni di dollari ad un’associazione di beneficenza per l’HIV/AIDS, Sentebale, associazione di beneficenza dell’Africa meridionale. Associazione che lui stesso ha contribuito a fondare nell’anno 2003. Inoltre ulteriori 300 mila sterline verranno donate a WellChild, associazione che sostiene i bimbi disabili e di conseguenza le loro famiglie.

Il libro uscirà quattro mesi dopo l’ascesa al trono di re Carlo III in seguito alla morte della regina Elisabetta II e si spera che con la sua autobiografia il Principe Harry non crei ulteriori tensioni nella famiglia Reale. In quanto Harry stesso ha ammesso di rivolere indietro la sua famiglia e non un’istituzione.