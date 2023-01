Bridgerton, le prime rivelazioni del prequel della serie Netflix

Arrivano le prime rivelazioni riguardo la serie prequel di Bridgerton. È stata diffusa direttamente da Netflix un’immagine del set di Queen Charlotte.

Nella foto rinvenuta direttamente dal set vediamo Lady Danbury da giovane che svela come sarà il personaggio interpretato da Arsema Thomas.

Bridgerton, la prima foto di Lady Danbury nel prequel della serie Netflix

La serie Netflix Bridgerton ha riscosso un grandissimo successo, così da spingere la produzione a pensare al prequel della serie per mostrare i personaggi principali prima dello svolgersi di tutti gli avvenimenti che abbiamo visto nella serie principale. In particolar modo il prequel si concentrerà su Queen Charlotte e sulla vita della giovane regina. Netflix per iniziare l’anno ha deciso di regalarci un piccolo spoiler mostrandoci una foto del set in anteprima, anche se protagonista dell’immagine non è proprio la regina Charlotte, ma un altro personaggio importante della produzione, Lady Danbury. Protagonista del prequel, che interpreterà il personaggio adolescente sarà Arsema Thomas, mentre colei che veste i panni del personaggio nella serie principale è Adjoa Andoh. Ovviamente la foto in questione ha alzato ad altissimi livelli l’hype di tutti i fan della serie e già si attende con ansia l’uscita del prequel.

Per capire al meglio le dinamiche di Queen Charlotte è essenziale aver visto prima Bridgerton, o perlomeno per capire i legami principali fra i vari personaggi della serie tv. Lady Danbury nella serie è migliore amica della duchessa di Hastings, in quanto fu colei che rimase vicina a Simon nel corso delle fasi principali di crescita. Mostrando al piccolo duca una compassione e un amore che nessuno prima, neanche la sua famiglia, gli diede. Lady Danbury ha cresciuto il piccolo Simon come se fosse il suo bambino e nel prequel vediamo proprio quest’ultima presentarsi alla porta della regina Charlotte dimostrandole tutte le sue conoscenze riguardo la società, in particolar modo riguardo tutte le sue dinamiche. Tanto convincente da divenire presto un importante punto di riferimento per la nuova regina.

Nella serie principale, Lady Danbury, è una donna matura che possiamo definire saggia proprio in ragione delle sue molteplici esperienze di vita. In Queen Charlotte, prequel della serie, percorriamo il periodo della sua adolescenza e viviamo con lei la sua evoluzione nel tempo che ci farà capire in quale modo Lady Danbury trova il suo posto nel mondo e diventa così influente.

Il titolo per esteso della nuova serie sarà: Queen Charlotte: a Bridgerton story. Già dal titolo completo si può capire quale sarà l’intenzione e l’orientamento del nuovo progetto Netflix. All’interno della serie si trovano comunque le basi della serie originale, ovvero il matrimonio fra la regina e il re Giorgio. Con una piccola differenza, ossia che qui viene raccontata una storia d’amore che dà il via ad una vera e propria rivoluzione sociale. In questa serie prequel verranno messe le basi di quella che è la storia di Bridgerton e tutti i paletti che vengono raccontati nella serie originale, in breve vengono create le fondamenta del racconto che ha appassionato milioni di fan.