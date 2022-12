Principe Harry, la scottante rivelazione dopo anni: è stata la Regina Elisabetta

L’allontanamento di Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale ha creato diverse tensioni tra loro e la Royal Family. Ed ora, dopo anni, è saltata fuori la scottante rivelazione che ha lasciato i sudditi a bocca aperta: scopriamo di cosa si tratta, incredibile.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, ci sono stati diversi cambiamenti. Ma facciamo qualche passo indietro e ritorniamo all’allontanamento di Harry e Meghan da Buckingham Palace. Il fratello di William ha rinunciato ai suoi incarichi reali per trasferirsi in America. Tutto questo è accaduto quando la sovrana era ancora in vita. Ma lo sapete che una rivelazione scioccante ha lasciato tutti a bocca aperta? Da non credere: scopriamo di più.

E’ stata la Regina Elisabetta: ecco cosa è accaduto

Molti pensavano che ora che Carlo è diventato Re; Harry, Meghan Markle e i loro due figli avessero il diritto di accedere ai loro titoli reali. Ma non è stato proprio così, infatti, non sono stati cambiati i nomi di Archie Harrison e Lilibet Diana. I due bambini sono ancora indicati come “Maestro Archie Mountbatten-Windsor” e “Miss Lilibet Mountbatten-Windsor”. Secondo una legge di Re Giorgio V, stabilita nel 1917:

“i nipoti dei figli di qualsiasi sovrano in linea diretta maschile avrà e godrà in tutte le occasioni dello stile e del titolo di cui godono i figli dei duchi di questi nostri regni.”

Ma perché Archie e Lilibet non hanno nessun titolo? Sarebbe stata proprio la Regina Elisabetta ad escludere i suoi due nipotini. La rivelazione ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di più.

La scottante rivelazione

Nel corso di un’intervista del 2021 di Harry e Meghan, rilasciata ad Oprah Winfrey, la duchessa del Sussex si lasciò andare ad una rivelazione sconcertante. Raccontò che prima della nascita del suo primogenito, ci fu una discussione riguardo i titoli del piccolo. La Markle ha svelato:

“Stavano dicendo che non volevano che diventasse un principe o una principessa, il che sarebbe stato diverso dal protocollo, e che non avrebbe ricevuto sicurezza”

Secondo alcuni, a prendere questa decisione fu proprio la Regina Elisabetta, infatti, dopo questa clamorosa intervista, le tensioni a Buckingham Palace aumentarono sempre di più. Anche se ora sembra che le acque si siano calmate, infatti, Re Carlo nel suo primo discorso da sovrano, ha anche citato il suo secondogenito e sua nuora, dicendo:

“Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”

Sicuramente, per Meghan non è stato facile affrontare tutto questo. Ma oggi lei ha finalmente la vita che desiderava insieme a suo marito e ai suoi due figli, in California. Anche se avrebbe voluto che Archie e Lilibet avessero avuto anche loro dei titoli, in modo che sarebbero stati molto più al sicuro.