Principe Harry, ha lo stesso problema di mamma Diana: in terapia da anni

Il Principe Harry si trova a dover combattere con lo stesso problema della sua compianta madre e ora è in terapia da anni.

Harry ha accusato il colpo della morte della madre in maniera completamente diversa da suo fratello William. I due, in quel momento molto piccoli e confusi, si sono ritrovati senza la loro mamma da un momento all’altro dovendo crescere velocemente. In particolare Harry ha ereditato lo stesso identico problema di sua madre Lady Diana e combatte in terapia da tantissimi anni. Ne ha voluto parlare, per aiutare altre persone ad uscirne senza mai vergognarsene.

Principe Harry e la morte della madre Lady Diana

Era l’agosto del 1997 quando il Principe Harry ha appreso della morte di sua madre. Lui non aveva ancora compiuto 14 anni e quel dolore così improvviso e messo a disposizione di tutti lo ha trasformato definitivamente.

Un adolescente ribelle e un ragazzino che avrebbe solo voluto essere capito, così come più volte ha fatto la nonna Regina Elisabetta. Sino a quando non ha conosciuto la moglie Meghan Markle e ha creato la sua bellissima famiglia con due splendidi bambini.

Di quel dolore per la morte di Diana soffocato da anni, ne ha voluto parlare per la prima volta in un documentario inerente la sua beneficienza in favore dell’Africa. Ha spiegato di non aver mai voluto affrontare in qualche modo il suo dolore, mettendo le emozioni da parte e per quasi tutta la vita non ci ha pensato.

Quando ha compiuto 28 anni si è reso conto che sembrava quasi voler mettere la testa sotto la sabbia, tanto da uscire da questo labirinto e iniziare a voler fare la differenza.

Tra l’altro Harry è sempre stato molto contento di aver preso il testimone della madre, occupandosi di tutto ciò che la rendeva felice quando era in vita. Lui sa che la sua morte ha creato un vuoto nelle vite di tante persone, per questo giorno dopo giorno cerca di riempire una piccola parte di questo e fare in modo che lei sia orgogliosa di suo figlio.

Harry e la patologia identica alla madre: da anni la combatte in terapia

Non è l’unica eredità che ha avuto dalla madre, Harry infatti ha la stessa identica sua patologia. Il Principe Harry ha chiesto di essere coinvolto nella serie documento di Oprah Winfrey Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See” che tratta di malattie mentali e disagi delle persone. La serie verrà trasmessa sulla Apple Tv e andrà a fondo di alcuni aspetti che riguardano Harry e la sua vita privata.

Non solo, il figlio di Re Carlo III ha voluto parlare anche della terapia Emdr che dice avergli cambiato la vita. La tecnica consiste in una serie di movimenti con tocchi della mano, del palmo e degli occhi che vengono eseguiti da un terapista esperto. Questo “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” è un processo altamente sofisticato che cura ansie, depressioni, fobie e lutto.

Harry ha voluto provare per togliersi la sensazione di sentirsi sempre una preda ambita, tutte le volte che arrivava nel Regno Unito. Gli attacchi d’ansia sembrano essere all’ordine del giorno ogni volta che deve recarsi a Londra, considerando che il suo stato sia legato profondamente alla morte della madre. Lui stesso ha raccontato che:

“Era cacciata dai reporter mentre aveva una relazione con una persona di colore… e ho temuto che capitasse lo stesso a me con Meghan”.

Il Principe Harry ha voluto farsi riprendere mentre il terapista eseguiva una delle sue sedute, in collegamento via web con Sanja Oakley anche per aiutare le altre persone. Il figlio di Diana ha spiegato che dopo anni di terapia è la prevenzione ad essere importante, nel momento in cui tutto inizia.