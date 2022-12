Principe Filippo, le ultime parole prima di morire: ecco cosa ha detto a Carlo

Ecco quali sarebbero state le ultime parole pronunciate dal Principe Filippo. Le avrebbe dette all’amatissimo figlio, ora re Carlo.

Fonti reali svelano quali sono state le ultime parole pronunciate dall’amatissimo marito della Regina Elisabetta. Sarebbero state proprio rivolte al figlio e sulla moglie.

La storia d’amore tra la Regina Elisabetta II e il marito

La storia d’amore tra il principe Filippo e la regina Elisabetta II è una delle più durature e romantiche della storia della monarchia inglese. I due si sono conosciuti quando lei aveva solo 13 anni e lui 18, e da allora hanno trascorso insieme oltre 70 anni di matrimonio.

Il loro amore è nato in un periodo molto difficile, durante la seconda guerra mondiale, quando il principe Filippo era un giovane ufficiale della Marina e la principessa Elisabetta era la figlia del re Giorgio VI. Nonostante le numerose sfide che hanno dovuto affrontare, il loro amore è rimasto forte e duraturo, dimostrando che il vero amore può superare qualsiasi ostacolo.

Il principe Filippo e la regina Elisabetta hanno condiviso molti momenti felici insieme, tra cui il giorno del loro matrimonio, il 20 novembre 1947, e la nascita dei loro figli, il principe Carlo, il principe Andrea e le principesse Anna e Margherita.

Nonostante le responsabilità di regnare sulla Gran Bretagna, i due hanno sempre trovato il tempo per passare momenti romantici insieme e per dimostrare il loro amore e la loro devozione l’uno per l’altra.

Il principe Filippo e la regina Elisabetta si sono sempre dimostrati ancora innamorati come il primo giorno. Dopo oltre 70 anni di matrimonio, sono diventati un esempio di amore e dedizione per le generazioni future. La loro storia d’amore è un simbolo di speranza e di fedeltà, e un monito che l’amore vero può superare qualsiasi ostacolo.

Le ultime parole prima di morire del Principe Filippo

Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, è stato un uomo di grande saggezza e determinazione durante la sua vita. Prima di morire, il principe avrebbe avuto una conversazione molto importante con suo figlio Carlo, in cui gli avrebbe trasmesso i suoi ultimi desideri e istruzioni per il futuro.

Secondo alcune fonti, Filippo avrebbe pregato Carlo di prendersi cura della regina e della royal family, di essere un guida per i Windsor e di proteggere e servire la Corona.

Questi doveri sono diventati ancora più importanti per Carlo quando, lo scorso giugno, sua madre, la regina Elisabetta II, è mancata, lasciando un grande vuoto nella sua vita e nella vita della royal family.

In questo momento difficile, Carlo ha dovuto affrontare la responsabilità di guidare la famiglia reale e di essere un sostegno per sua madre, che ha perso il suo compagno di vita dopo oltre 70 anni di matrimonio.

Non è facile per Carlo riempire i panni del padre, un uomo che ha servito la Corona con dedizione e onore per tutta la vita. Tuttavia, il principe ha dimostrato di essere all’altezza della sfida, dimostrando di essere una guida saggia e rispettata per la royal family.

Con l’aiuto del suo fratello, il principe Andrea, e del resto della famiglia reale, Carlo sta lavorando sodo per mantenere la tradizione della monarchia inglese e per assicurare che la Corona continui a essere protetta e servita per generazioni a venire.