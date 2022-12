Cambogia: hotel casinò in fiamme, 10 i morti

Un enorme e vasto incendio, che ha avvolto completamente l’intero hotel, si è sviluppato a Poipet, città della Cambogia, a pochi kilometri dal confine con la Thailandia. 10 le persone decedute, mentre il numero dei feriti tende sempre ad aumentare.

Si tratta di un hotel casinò, all’interno del quale erano presenti anche molti cittadini stranieri. Qual è, ora, la situazione.

Cambogia: incendio in hotel

Una città a pochi kilometri dal confine con la Thailandia e uno dei centri, forse, più frequentati dagli stranieri in Cambogia. In essa è presente il “Grand Diamond City Hotel and Casino” e, stando a quanto riferito dalla Polizia locale, è completamente andato a fuoco.

L’incendio, che ha avvolto la vasta struttura, ha provocato 10 morti e circa 30 feriti, anche se il bilancio tende ad aggravarsi di ora in ora. Alcune immagini, mostrate sui principali social, mostrano la struttura avvolta, sì, dalle fiamme ma anche l’enorme ed immenso lavoro di Vigili del Fuoco e personale medico intento a salvare i feriti.

Feriti che vengono trasportati negli ospedali della vicina provincia thailandese di Sa Kaeo. Stando a quanto riferito da una fonte proprio del Ministero degli Esteri thailandese, l’aiuto dello stato confinate con la Cambogia è stato determinate. Infatti il vasto incendio sta per esser domato con l’aiuto dei vigili del fuoco e delle autobotti, anche, thailandesi.

L’incendio è scoppiato al primo piano dell’hotel e nel giro di poco tempo, si è propagato per tutto il restante edificio. La prima cosa ad incendiarsi è stata la moquette di pavimenti che, in breve, ha portato e sviluppato l’incendio in tutti i locali dell’hotel casinò. Al momento dell’incidente, erano circa 400 gli ospiti dell’albergo e tanti sono gli stranieri.

Un hotel che, al tempo stesso, è anche un casinò, sorto proprio ai confini con lo Stato Thailandese per permettere, anche ai cittadini di quest’ultimo, di potervi accedere, nonostante le regole restrittive presenti nel paese.

Fiamme alte: 10 morti e 30 feriti

Stando alle primissime indagini, anche se è ancora tutto da confermare, l’incendio sarebbe scoppiato e divampato in tutta la struttura, perché non sono state rispettate le norme anti incendio e sicurezza. In quest’ultimo periodo, sono diversi i locali nei quali sono divampati incendi, proprio perchè tali norme non sono mai state rispettate.

L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, in una discoteca in Thailandia, dove sono morte ben 26 persone che stavano partecipando ad una festa.

Come riporta anche il quotidiano inglese “The Guardian”, i soccorritori per raggiungere l’hotel in fiamme e portare in salvo i feriti hanno dovuto utilizzare anche gli elicotteri, poiché la vastità delle fiamme non permetteva di avvicinarsi a piedi e con mezzi da terra. Un incendio scoppiato intorno alle 23.30 di ieri sera e che, nel giro di pochi minuti, si è propagato a tutta la struttura, assumendo dimensioni devastanti.

In parte ora, grazie anche all’aiuto delle squadre dei Vigili del Fuoco arrivati dalla Thailandia, l’incendio è quasi stato domato, anche se restando piccoli focolai. Il bilancio è di 10 morti e 30 feriti, anche se ancora in via di aggiornamento.