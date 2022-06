Primo ritratto ufficiale per William e Kate

By

I duchi di Cambridge, William e Kate, hanno posato per il loro primo ritratto ufficiale, in cui spicca lo stupendo abito Falconetti verde smeraldo della duchessa.

La splendida opera è stata realizzata dal ritrattista Jamie Coreth e attualmente si trova al Fitzwilliam Museum dell’Università di Cambridge.

L’inaugurazione del dipinto di William e Kate

L’artista britannico pluripremiato ha eseguito il primo ritratto ufficiale di William e Kate nei giorni scorsi e l’inaugurazione c’è stata questa mattina e con orgoglio, l’opera è stata mostrata a tantissime persone e alla presenza degli stessi Duchi di Cambridge.

Il ritratto è stato commissionato dal Cambridgeshire Royal Portrait Fund e il pittore ha studiato molto per creare un’opera che incorpori la stessa Cambridge oltre ovviamente che mostrare la regalità della coppia.

In effetti, lo sfondo riecheggia le sfumature degli storici edifici in pietra che caratterizzano la città.

Intervistato, il pittore ha dichiarato che questo incarico

“È stato il privilegio più grande della mia carriera essere scelto per questo dipinto in cui volevo mostrare le altezze reali in maniera che apparissero rilassati ma al tempo stesso dignitosi ed eleganti”.

Si tratta del primo ritratto in cui la coppia appare insieme e fra l’altro nel periodo di William e Kate in cui sono Duchi di Cambridge, quindi la volontà è stata quella di creare una sensazione equilibrata fra la vita pubblica e quella privata.

Descrizione

Il primo elemento che salta all’occhio è sicuramente lo splendido abito di Kate, di color verde smeraldo abbinato a bellissime decolleté. L’abito Falconetti di Kate è lo stesso che aveva indossato in occasione della visita alla fabbrica della Guinness a Dublino due anni fa.

Il brand inglese fondato da Susie Cave è The Vampire’s Wife e la Duchessa sostiene molto il design britannico, per questo è stato scelto proprio tale abito per rappresentarla al meglio.

Ai piedi, i classici tacchi Hangisi di Manolo Blahnik, abbinati al vestito e anch’essi già visti, infatti erano le scarpe scelte in Sex and the City dalla protagonista.

William appare più regale che mai e anche lui, come la moglie, con un’espressione molto rilassata ma al tempo stesso regale.

Indossa un completo scuro con cravatta blu, ha una mano in tasca e una gamba leggermente piegata. Al contrario di Kate in posizione laterale, William è rappresentato frontalmente ed entrambi guardano un punto in lontananza con un leggero sorriso.

Un quadro semplice e molto bello, ricco dei chiaroscuri dell’abito della Duchessa e dal fondo neutro che sposta l’attenzione dello spettatore direttamente sui soggetti.