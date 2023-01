Previsioni traffico per il rientro: domenica sarà giornata nera

By

Sono terminate le lunghe vacanze dell’Epifania e chi ha scelto di fare gite fuori porta si appresta a rientrare, segnando strade da bollino nero.

La giornata peggiore in questo senso sarà quella di domenica 8 gennaio, quando sull’intera rete autostradale nazionale sono previsti consistenti volumi di traffico e Viabilità Italia interviene per elargire alcuni consigli.

Weekend dell’Epifania e traffico in aumento

Ci si appresta a rientrare a casa dopo il lungo weekend dell’Epifania, scelto da molti per recarsi in brevi gite fuori porta. Ora è tempo di tornare a casa e riprendere le proprie occupazioni ma sembra che tutti lo faranno nello stesso giorno.

Infatti la giornata peggiore per quanto riguarda il traffico sulle nostre strade sarà quella di domani, 8 gennaio, domenica che si prevede affollatissima sulla autostrade ma anche a livello locale sulle strade.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, domani sarà il girono peggiore, ovvero quello scelto da tutti per il rientro e si prevede un incremento dei volumi di traffico sull’intera rete nazionale.

Fattori che possono causare incidenti, oltre la distrazione, sono le condizioni meteo, ricordiamo infatti che in questi giorni sono previste nebbie e perturbazioni significative che riducono la visibilità e anche l’aderenza al suolo.

Le zone più interessate dal meteo avverso saranno Liguria, Toscana, Umbria e Lazio.

Le raccomandazioni di Viabilità Italia

Viabilità Italia è la rete, facente parte dei Carabinieri, che si pone come obiettivo principale quello di garantire la libertà e la sicurezza stradale attraverso interventi operativi per gestire le situazioni di maggiore criticità.

Proprio per il weekend nero che si prospetta sulle nostre strade, come d’altronde avviene ogni anno dopo l’Epifania, ha lasciato alcune raccomandazioni per chi si metterà al volante nelle prossime ore. Ad esempio, quella di un comportamento rispettoso mentre si è alla guida.

Guidare con cautela aiuta infatti ad evitare danni e incidenti, così come comportamenti responsabili come l’applicazione di pneumatici invernali, che in molte zone d’Italia è un obbligo vigente.

Nel comunicato pubblicato su diversi siti, Viabilità Italia ha ricordato:

“il dispiacere per le vacanze finite o la fretta di rientrare non devono pregiudicare la prudenza e la concentrazione alla guida. non bisogna distrarsi con l’uso del cellulare o mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici o aver assunto sostanze stupefacenti”.

Oltre a questi consigli che ovviamente sono validi sempre e non solo quando le strade sono da bollino nero, si consiglia di pianificare il viaggio in modo da effettuare delle soste, più o meno 10 minuti ogni due ore, in modo da essere vigili alla guida e affrontare le strade con la giusta attenzione.

Infine, si raccomanda la corretta sistemazione di bagagli.