Previsioni Tedici: “Capodanno anomalo”, ecco cosa accadrà a San Silvestro

Le previsioni Tedici parlano chiaro e si prospetta un Capodanno anomalo, mai registrato sino ad oggi: come fare i giusti programmi?

Se le previsioni di questi ultimi giorni hanno lasciato un po’ perplessi, nelle prossime ore ci saranno dei cambiamenti a dir poco interessanti. È infatti possibile che ci sia un cambio totale nelle prossime ore, che prevede l’arrivo di una situazione anomala soprattutto a Capodanno. L’esperto meteorologo Lorenzo Tedici ha messo l’accento su quello che le previsioni evidenziano per questo fine anno. Meglio non fare programmi o è possibile allontanarsi per chilometri? La situazione in Italia non è da sottovalutare.

Capodanno anomalo in Italia, cosa sta per accadere?

Lorenzo Tedici è uno dei meteorologi esperti che ogni giorni studiano le previsioni del tempo. Capodanno è una delle feste che interessano gli italiani, tra spostamenti e cenoni organizzati in varie parti in Italia: ed è per questo motivo che tutti vogliono sapere come ci si potrà organizzare al meglio.

Ci sono delle notizie che identificano questo Capodanno come anomalo, infatti l’anticiclone Africano è presente in Italia oramai da settimane regalando delle temperature primaverili. La fine dell’anno non sarà da meno, con caldo esattamente come registrato nel 2022.

Per chi stava aspettando neve e camminate nel gelo, purtroppo non potrà essere accontentato. La fine dell’anno 2022/2023 avrà numeri da record con temperature di 10°C previste in Lombardia sia Milano che Cortina D’Ampezzo, Roma saluterà l’anno con 18°C e nelle Isole Maggiori ci saranno temperature non minori di 23°C.

E in montagna? Secondo l’esperto le temperature non andranno sotto lo zero e si potrà fare un brindisi di mezzanotte senza patire alcun freddo.

Record di temperature: le Regioni interessate

E proprio come un anno fa, anche per la fine dell’anno del 2023 si prevede un anticiclone africano che farà rimpiangere i momenti sulla neve e con il piumino. Le temperature stanno cambiando sempre di più e il Riscaldamento Globale non perdona, con minime molto al di sopra delle medie stagionali.

L’esperto evidenzia che in Italia ci sarà caldo e sole, con nebbie fitte al mattino sulla Pianura Padana e non solo. L’umidità viene schiacciata sugli strati bassi e bisognerà fare molta attenzione a questi muri di nebbia improvvisi. Il sole sarà presente anche in montagna ad alta quota.

Nelle Regioni del Nord e della Toscana si potrà assistere anche a qualche perturbazione, con leggere piogge e isolate nevicate molto brevi. Sotto le cime appenniniche la neve si scioglierà velocemente e non sarà di certo un buon momento per indossare gli sci.

Il 31 dicembre e 1° gennaio si potrà assistere all’apice di questo anticiclone africano, con caldo e temperature alte in ogni Regione d’Italia. Dal 6 gennaio ci dovrebbe poi essere un cambio di rotta completo, con l’arrivo del freddo seppur ancora da confermare.

Come sappiamo le previsioni del tempo variano ogni giorno, ma è certo che il Capodanno anomalo porterà caldo e alcuna presenza di neve.