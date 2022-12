Benedetto XVI: condizioni gravi. Non ha voluto il ricovero in ospedale

Il mondo, da ieri, è in apprensione per le condizioni di salute del Papa Emerito, Benedetto XVI. La richiesta di preghiera da parte del suo successore, Francesco e le notizie che si rincorrono ora dopo ora.

Dalla Sala Stampa Vaticana fanno sapere che le sue sono condizioni “gravi ma stabili”. Dalla stampa tedesca, invece, arriva un’altra notizia.

Benedetto XVI: come sta

Il Papa Emerito, Benedetto XVI, è in precarie condizioni di salute e, come lo stesso Papa Francesco ha dichiarato ieri chiedendo per lui preghiere, “è molto ammalato”. Notizie che, dalla mattinata di ieri, quando è stata diffusa la prima, si sono susseguite di ora in ora e tutto il mondo è, adesso, in apprensione circa la salute del Pontefice.

Dalla Sala Stampa Vaticana sono state emesse poche e brevi parole, ovvero che le attuali condizioni di salute di Benedetto XVI sono gravi ma stabili, ma soprattutto che, nelle ultime ore, si è notevolmente aggravato il quadro clinico, dovuto soprattutto alla sua età che è avanzata.

La notte è trascorsa in modo tranquillo. Questo è ciò che i media di tutto il mondo hanno trasmesso. Il Papa Emerito è continuamente assistito e monitorato da medici ed infermieri i quali, hanno dichiarato che la situazione non si sa fino a quanto durerà potrebbe precipitare in poche ore o, anche, protrarsi per giorni.

La Germania, stato d’origine del Pontefice, è in attesa di avere notizie più dettagliate dal Vaticano. La stampa tedesca, infatti, è quella più attenta allo sviluppo della vicenda. In particolare, due quotidiani quali lo “Sueddeutsche Zeitung” e lo “Spiegel” hanno posto l’attenzione su di un aspetto molto particolare: è stato lo stesso Papa Ratzinger a rifiutare qualsiasi trasferimento in ospedale, quasi a voler a pieno rispettare il volere che Dio ha a lui destinato.

Le sue condizioni sono gravi: la notizia diffusa, anche, dalla stampa tedesca

Una decisione presa dallo stesso Pontefice ma che dal Vaticano non è stata confermata, in quanto, dopo le notizie in merito riportate precedentemente, altre dichiarazioni non sono state rilasciate.

Tutto il mondo segue attentamente e con apprensione l’evolversi delle condizioni di salute del Sommo Pontefice ma è la stampa tedesca ad esser ancora più presente circa le condizioni di Ratzinger. Ora tutto sta nell’attesa di un possibile bollettino medico che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) esser diffuso dalla Sala Stampa Vaticana nelle prossime ore.

La notizia, diffusa dai due media tedeschi, e cioè quella che lo stesso Benedetto XVI non abbia voluto esser ricoverato in nessun nosocomio, è quella che più prende piede nel mondo dell’informazione tedesca. Ma, come dicevamo, dal Vaticano tutto è fermo alla notizia diffusa stamane: il Papa Emerito ha passato una notte senza novità rilevanti, è costantemente assistito e monitorato e le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute e sulle sue condizioni.