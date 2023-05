Secondo i medici che lo hanno in cura, Silvio Berlusconi versa in condizioni cliniche stabili e confortanti.

Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in ospedale. La sua condizione di salute ha preoccupato moltissime persone, ma i medici che lo stanno assistendo hanno rassicurato il pubblico sul quadro clinico stabile e confortante del paziente. Queste le dichiarazioni fatte dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Il presidente di Forza Italia sta affrontando questa difficile esperienza, con la volontà di uscire al più presto dall’ospedale. Starebbe “scalpitando”, per ritornare a casa, secondo quanto comunicato dalla senatrice Licia Ronzulli.

Silvio Berlusconi resta in ospedale

Silvio Berlusconi resta in ospedale ormai da alcune settimane, dopo essere stato ricoverato per polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Nonostante la preoccupazione di molti, il suo quadro clinico sembra essere stabile e confortante secondo le dichiarazioni dei medici che lo stanno assistendo.

Il presidente di Forza Italia si è sempre mostrato molto battagliero e pieno di energia nel corso degli anni: è ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile 2023. Tuttavia, sembra che Berlusconi stia affrontando questo periodo con grande determinazione.

In queste settimane di degenza in ospedale, Silvio Berlusconi è rimasto costantemente in contatto con la sua famiglia e i suoi collaboratori. Nonostante le difficoltà del momento, non ha mai perso il sorriso e continua a pensare positivo riguardo alla sua situazione.

I medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri hanno sottolineato come sia importante proseguire il percorso terapeutico del paziente. Tuttavia, essi sono stati anche abbastanza ottimisti circa le sue possibilità di guarigione completa, parlando, appunto, di un “quadro clinico stabile e confortante“.

Il presidente scalpita per uscire dall’ospedale

Secondo quanto dichiarato da Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, il presidente starebbe scalpitando per uscire dall’ospedale e riprendere la vita di tutti i giorni.

Ronzulli, inoltre, ha dichiarato che sta chiamando ciascuno di loro per “avere dettagli sulla manifestazione di Milano“, anche se per i senatori la salute del presidente ha priorità assoluta. C’è, però, la speranza che possa intervenire all’evento, durante il quale – afferma Ronzulli – faranno “sentire al presidente il nostro affetto“.

Per quel che concerne, infatti, le dimissioni, i medici procedono con estrema cautela, anche perché la situazione è ancora incerta.

La polmonite del presidente di Forza Italia sembra essere sotto controllo, ma gli specialisti stanno ancora valutando la leucemia mielomonocitica.

Il prossimo bollettino medico sarà annunciato oggi, come comunicato dal dottor Alberto Zangrillo. Secondo alcune fonti, le dimissioni potrebbero avvenire entro i prossimi cinque giorni, non nelle prossime 24 ore o 48 ore come inizialmente previsto.