Previsioni meteo, torna il gelido freddo russo: dove si abbasseranno le temperature

Ecco le previsioni meteo e il gelido freddo russo che torna: vediamo dove si abbasseranno le temperature. I dettagli qui di seguito.

Dopo una breve pausa caratterizzata da giornate con temperature più tiepide, ritorneranno dei giorni di grande freddo che porteranno nuovamente il gelo. Dove accadrà? Pensavamo di esserci ormai lasciati alle spalle le lunghe giornate di estremo gelo che si sono verificate recentemente. Invece il freddo sta per tornare con la sua intensità maggiore, in alcune zone d’Italia. Ecco dove precisamente noteremo l’ondata di freddo russo.

Freddo russo in arrivo, calano le temperature: ecco in quale regione

Come è stato sottolineato poc’anzi, sta per tornare il gelo direttamente dalla Russia. Lo stesso che fino a pochi giorni fa, ci ha fatto rabbrividire e che ha caratterizzato molte delle scorse giornate in tutto il territorio italiano.

Ma ultimamente le previsioni avevano infatti annunciato il sopraggiungere di nuove giornate gelide, con temperature che scenderanno notevolmente in punti specifici italiani.

Difatti questo grande freddo è previsto primariamente nella regione Toscana, che quindi si appresta ad affrontare una nuova ondata di gelo. Tutto questo dopo aver assaporato un assaggio di primavera anticipata, grazie alle piacevoli ultime giornate improntate su un clima molto più gradevole.

Ecco quindi che stanno giungendo nuovamente dal territorio russo dei forti rovesci, neve e vento molto forte.

Tra l’altro questo cambiamento del meteo è previsto anche in un lasso di tempo molto breve. Ne consegue che prima di tutto i toscani devono essere pronti all’arrivo di giorni difficili, dal punto di vista climatico.

Le previsioni meteo non promettono bene per la Toscana

Nell’arco di sole 48 ore la regione toscana passerà repentinamente da delle temperature corrispondenti ai 17/18 gradi a quelle molte più rigide. Infatti si prevede un considerevole calo delle temperature, che scenderanno addirittura tra i 5 e i 7 gradi.

In più al freddo si aggiungerà un vento particolarmente forte che sicuramente contribuirà a far calare molto più velocemente le temperature.

In questi ultimi giorni la pioggia si era fermata, lasciando spazio a giornate sicuramente più belle e tiepide. Ora si aggiungerà anche il ritorno della pioggia, alle raffiche di vento e al gelo della Russia.

Per non parlare della neve che si manifesterà pure nelle zone di bassa collina.

Ma il gelo russo non interesserà soltanto la Toscana. Infatti il freddo che sta sopraggiungendo dalla Russia non risparmierà le altre zone d’Italia, visto che il meteo prevede l’arrivo del gelo pure nel resto del territorio italiano.

Precisamente ciò si andrà a verificare durante il fine settimana e, dalle notizie riportate a riguardo, si sa che tale passaggio di aria gelida non sarà di breve durata.

Altro aspetto da considerare: ecco cosa bisogna tener in considerazione

Un altro aspetto da considerare è che questa perturbazione andrà a scontrarsi con l’alta pressione che è presente ora in Italia. Quando questo accadrà, comporterà conseguentemente la nascita di precipitazioni a carattere non solo piovoso, ma pure il sopraggiungere della neve.

Tale mutamento climatico era stato già anticipato ieri e adesso queste notizie sono state ulteriormente confermate.

Esattamente il tempo comincerà a cambiare tra la giornata di sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio.

Poi a partire dal giorno 26 febbraio, il gelo si farà sentire con tutta la sua potenza attraverso delle temperature estremamente ghiacciate.

Quindi nel corso della domenica la regione Toscana si ritroverà in un peggioramento del tempo veloce e notevole, con l’arrivo della neve a quote in calo molto rapido, iniziando proprio dalle zone montuose.

In più i forti venti contribuiranno alla formazione di mari dai mossi a molto mossi. Mentre per il lunedì è in previsione non solo la neve, ma pure il ritorno di un freddo gelido che porterà delle temperature molto più basse, rispetto a quelle delle medie di questo periodo.

A tal punto da avere delle notti che si avvicineranno di molto a 0 gradi.

Un arrivederci all’aria primaverile a causa del freddo russo

Quanto detto sinora fa capire che la Toscana dovrà dire “ciao” per ora al calore provato in queste ultime giornate che farà spazio a neve e precipitazioni.

In pochi giorni dunque la situazione si capovolgerà totalmente con un passaggio di temperatura forte che si farà sentire proprio grazie all’arrivo di questo gelo russo di cui si sente parlare spesso ultimamente poichè sta investendo il nostro stato già da qualche settimana e sembra che continuerà a farlo.

Come detto la vera svolta si avrà nel fine settimana per poi continuare anche la prossima. Nello specifico la regione toscana assisterà a un netto peggioramento con forti nevicate.

Abbiamo inoltre visto che a Grossetto si supereranno i 10 gradi ma in generale si avranno circa 5 gradi mentre la notte si arriveranno a sfiorare i 0 gradi.