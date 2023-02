Previsioni meteo stravolte, irrompe in questi punti d’Italia l’anticiclone delle Azzorre

Meteo Italia, previsioni stravolte: proprio in queste zone arriva l’anticiclone delle Azzorre. Inverno in stand by per alcune regioni del nostro Stivale. Ecco quali.

L’inverno fra dietrofront? Le ultime previsioni metereologiche si rivelano positive per alcune regioni dello Stivale. Proprio in questi punti dell’Italia sta per arrivare l’anticiclone delle Azzorre.

Meteo Italia, inverno in pausa?

Il 2023 è iniziato con un freddo siderale e con un gelo che ha avvolto l’intero Stivale. Da gennaio, l’Italia si è ritrovata catapultata in un paesaggio quasi fiabesco. Su quasi tutte le regioni d’Italia è caduta la neve, pure a bassa quota.

Persino al Sud, per esempio in Campania e in Basilicata, questo fenomeno atmosferico che non si vedeva da anni, ha sorpreso tutti, meteorologi inclusi. Per non parlare poi dei temporali violenti che si sono abbattuti su buona parte della Penisola.

Da Nord a Sud, per settimane, numerose regioni non hanno avuto tregua. La paura di dissesti idrogeologici ha spinto molti comuni a chiudere scuole e uffici per evitare danni a cose e persone.

Insomma, l’inverno si è presentato con tutti i crismi anche se, a quanto pare, è pronto a fare marcia indietro. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, è in arrivo sul nostro Stivale l’anticiclone delle Azzorre che porterà bel tempo solo però in alcune zone dell’Italia.

Arriva l’anticiclone delle Azzorre in queste zone dello Stivale

Il gelo e le temperature siderali delle ultime settimane che hanno paralizzato l’Italia, potrebbero finalmente diventare solo un brutto ricordo. Per quale ragione? Secondo i meteorologi e gli esperti del tempo, l’inverno è pronto a fare dietrofront: è in arrivo l’anticiclone delle Azzorre che farà il suo ingresso solo però in alcuni punti del nostro Stivale.

La stabilità atmosferica sta per ritornare e con le temperature più calde e miti, la musica cambia. Per buona parte della nostra penisola il freddo che da anni non si vedeva così crudo, sta per lasciare il posto a giornate soleggiate e temperature piacevoli.

La bella notizia però non riguarda tutti. Se è vero che questo fine settimana sarà piuttosto tranquillo e mite per diverse regioni del nostro Paese, non tutti potranno godere del bel tempo.

Nel weekend del 4 e 5 febbraio, solo sui rilievi alpini sono previste nubi mentre la nebbia è attesa in val Padana e sui versanti tirrenici. In queste zone, tra l’altro, la notte sarà caratterizzata da temperature piuttosto basse che si avvicineranno sempre in prossimità di zero gradi.

Giuliacci è però piuttosto sicuro che il mese di febbraio avrà tempo stabile per buona parte dell’Italia proprio grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre che arriva sull’Europa e sul Mediterraneo.

Non arrivavano buone notizie per la Sardegna che sarà colpita da forti venti di maestrale. Stessa situazione anche sulle Alpi e al nord-ovest del Paese. Nuvolosità e temperature basse anche in Umbria, Liguria e sulle regioni tirreniche.

Aumento di nuvolosità anche in Sicilia. Temperature invece in rialzo, con grande sorpresa di tutti, al Nord, in particolare Piemonte e Lombardia potranno dire addio alle temperature glaciali di questi giorni per accogliere giornate soleggiate con una massima poco più alta di 10 gradi.

L’anticiclone delle Azzorre che sta per entrare sul nostro Stivale porterà dunque un piacevole bel tempo. Giornate soleggiate e temperature minime che si alzeranno di almeno 5 gradi rispetto a quelle di adesso, anche al sud, daranno un assaggio di primavera in anticipo ad alcune regioni dell’Italia.

A proposito della parte centrale del nostro Stivale. Anche Toscana e a scendere Basilicata e Campania, quindi procedendo verso il Sud, goderanno di belle giornate con una minima di 3 gradi e una massima di 13°, quindi temperature sostenibili rispetto a quelle che fino ad ora hanno paralizzato l’Italia nella morsa del freddo.

Insomma, non soltanto alcune zone del settentrione ma anche del centro-sud grazie all’anticiclone delle Azzorre, potranno finalmente tirare un respiro di sollievo. Non migliora invece la situazione nelle zone del versante nord-ovest e sulle Alpi dove ci saranno correnti ventosi. Invece sulle Isole, previste mareggiate sempre per via del Maestrale.