Lady Diana, 30 anni dopo trovano le lettere nascoste: finalmente sbuca tutta la verità

Lady Diana, trent’anni dopo la sua morte spuntano le lettere nascoste. Arriva la verità cruda e amara. Ecco tutti i dettagli che hanno lasciato di stucco il mondo.

Novità sconvolgenti da Buckingham Palace: spuntano le lettere di Lady Diana. Dopo 30 anni, ecco tutta la verità. Le crude parole rivelate nelle missive lasciano di sasso.

Lady Diana, la principessa indimenticata

Sono passati più di 20 anni, precisamente 26, da quando Lady Diana non c’è più. La principessa del Galles e la mamma di William e Harry, nonché ex sposa del Principe Carlo, morì in un drammatico incidente stradale a Parigi.

Perse la vita con lei, anche il suo compagno di allora, Dodi Al Fayed. Secondo le ricostruzioni di alcuni amici vicini alla Spencer, in quel periodo la principessa era in attesa di un bebè, figlio del famoso magnate egiziano.

Il matrimonio di Carlo e Diana è stato uno dei più raccontati al mondo. Sulla loro unione sono stati scritti migliaia di libri e realizzati infiniti documentari. Ciò che è emerso da queste testimonianze che rimarranno per sempre impresse nel cuore e nella mente di tutti, è il profondo sentimento di tristezza, dolore e malinconia vissute da una donna innamorata del suo principe che invece ha trovato in un’altra donna conforto e passione.

Il divorzio tra i due reali ha rappresentato un precedente storico importante per la famiglia reale britannica. E proprio della separazione dal consorte, Diana parla in alcune lettere che oggi sono diventate di dominio pubblico.

Dopo 30 anni, spuntano fuori le missive che raccontano finalmente tutta la verità sulla fine di questo matrimonio che è destinato a far parlare di sé per sempre.

Lettere dal passato: sbuca fuori la verità dopo 30 anni

Tutta la verità su Carlo e Lady Diana, dopo 30 anni sbucano fuori le missive scritte dalla Spencer e che raccontano di un matrimonio in frantumi che ha provocato solo dolore e sofferenza alla adorata principessa del popolo.

Che l’ex Principe del Galles e consorte non fossero felici, è storia risaputa. Il malessere però che per anni la Spencer ha portato nel suo cuore, viene alla luce solo oggi. A distanza di ben 30 anni, due intimi amici della principessa, Susie e Tarek Kassem, in possesso delle lettere scritte e firmate da Lady D, hanno deciso di rendere pubblico il contenuto delle missive.

Scritte tra il 1995 e il 1996, le lettere sono il racconto di un dolore profondo, di paura e terrore ma anche di pentimento per un passo incerto. Un’eredità importante quella dei Kassem che con questo gesto vogliono rivendicare la memoria della loro adorata amica, Lady Diana.

Le missive saranno messe all’asta il 16 febbraio. La Lay’s Auctioneers, la casa d’asta che si trova in Cornovaglia, decreterà il nuovo proprietario di questa eredità storica che vale ben 90 milioni di sterline. I proventi della vendita saranno donati alle associazioni di beneficenza di cui Lady Diana si è occupata quando era viva.

Di che cosa si parla in queste lettere? Ovviamente del “divorzio atroce”, così lo definisce la principessa del popolo che in alcuni versi si dichiara anche pentita della separazione da Carlo, ignara di tutti i problemi che la rottura con l’ex principe del Galles avrebbe portato nella sua vita.

Ma non è tutto. Nelle missive Lady D racconta anche i suoi pensieri più intimi e segreti, come il sospetto che qualcuno della famiglia reale tramasse alle sue spalle e la convinzione che i telefoni di Kensington Palace fossero intercettati per carpire le conversazioni della principessa.

Le lettere scritte negli ultimi due anni di vita di Diana sono 32. Come è possibile che esse ora siano in possesso della famiglia Kassem? Semplice: perché fu Diana ad iniziare con questi due intimi amici di famiglia una corrispondenza nel 1995, raccontando loro dei dubbi, delle paure e delle preoccupazioni che la affliggevano da quando Camilla Parker era entrata nella vita sua e di Carlo.

Il valore di queste lettere è davvero altissimo. Stimate in 90 milioni di sterline, rappresentano davvero un patrimonio storico appartenuto ad una delle donne più influenti del XX secolo.

Le lettere in questione non sono le prime cose di Lady Diana che finiscono all’asta. Pensate che uno degli abiti più amati dalla principessa Spencer è stato venduto all’asta alla cifra di 560 mila euro, mentre uno dei suoi crocifissi in oro è oggi di proprietà di Kim Kardashian che lo avrebbe acquistato a cifre esorbitanti.

Come si può vedere, nonostante Lady Diana non sia più in vita, continua comunque a far sentire la sua presenza. Il contenuto in particolare di queste lettere, promettono di scuotere ancora di più gli animi di palazzo reale. Dopo il libro di Harry, arrivano adesso le missive di Lady Diana a far tremare la Corona britannica e ovviamente i suoi rappresentanti.