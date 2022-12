Previsioni meteo, sta arrivando il Burian: è a due passi da queste regioni italiane

Ecco quali sono le regioni italiane nelle quali potrebbe abbattersi il Burian secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni. Si tratta di un particolare fenomeno meteorologico.

Le previsioni del meteo annunciano dei cambiamenti atmosferici in atto, che potrebbero farci dire addio al tepore africano di queste ultime settimane, che si era abbattuto su alcune regioni italiane. Ecco, infatti, che vi sveliamo cos’è il Burian e quali sono le regioni italiane che questo fenomeno incredibile potrebbe colpire.

Il meteo annuncia l’arrivo di Burian

Molti italiani sono ancora in vacanza e vorrebbero rimanerci per molto tempo. Sperano di poter approfittare del bel tempo attuale per poter prolungare la permanenza. Purtroppo, però, il meteo di questi ultimi giorni non è molto favorevole e sta dando segni di disequilibri climatici.

Le previsioni del meteo annunciano che sull’Italia potrebbe abbattersi un fenomeno eccezionale. Stiamo parlando di una vera e propria ondata di gelo, che potrebbe arrivare all’improvvisto anche nel caso in cui in Europa si sia concentrato l’anticiclone dall’Africa.

Si tratta di un fenomeno proveniente addirittura dalle pianure della Siberia. Stiamo parlando di Burian. Questo fenomeno viene innescato quando la nostra Stratosfera si riscalda e provoca un altro fenomeno, noto come Stratwarming.

Non sempre un riscaldamento della stratosfera provoca lo Statwarming e il conseguente Burian, ma ciò potrebbe accadere. Non si tratta di altro che di un’inversione delle correnti atmosferiche. Questi venti, invece che soffiare da occidente a oriente, si muovono al contrario, da est verso ovest.

Ecco che di seguito vi sveliamo quali sono le due regioni sulle quali questo incredibile fenomeno, non conosciuto da molti italiani, potrebbe abbattersi.

Ecco su quali regioni si abbatterà

Il meteo italiano ha previsto che ci sia la possibilità che nei prossimi giorni in Italia si abbatta il Burian. Il freddo in questione, in questo momento sta stazionando presso la catena montuosa degli Urali e da lì potrebbe raggiungere l’Europa e in particolare l’Italia.

Il Burian potrebbe toccare alcune regioni italiane, in particolare il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Gli abitanti di queste regioni italiane, quindi, non dovrebbero fare altro che prepararsi all’eventuale arrivo del grande gelo, che potrebbe condizionare le loro giornate invernali.

In generale, però, dovete sapere che il Burian potrebbe abbattersi sul nord Italia. Gli abitanti delle altre regioni, quindi, devono comunque prepararsi all’eventuale arrivo di questo fenomeno incredibile, che non ci ha colpiti molte volte nel corso della storia.

Il Burian è arrivato in Italia in passato e potrebbe riaccadere. I documenti ufficiali relativi al meteo in Italia affermano che questo particolare fenomeno si era abbattuto su alcune regioni d’Italia nel 1929 e anche nel 2018.

Ora gli italiani temono che le loro vacanze potrebbero essere messe in crisi dall’arrivo di questa nuova perturbazione proveniente dalla Siberia. Per questo vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdere gli ultimi aggiornamenti riguardo l’evoluzione di questo fenomeno meteorologico che sta sconvolgendo gli italiani, il Burian.