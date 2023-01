Previsioni meteo, proiettile gelido sbarca in Italia: neve e grandine in queste regioni

Ci troviamo nel mese di gennaio e, dunque, è ufficialmente iniziata la stagione invernale. Il freddo di questi giorni, come tutti saprete, ha colpito l’Italia intera. Scopriamo insieme, a tal proposito, quali sono le previsioni meteo previste per i prossimi giorni.

Il sole caldo che bacia la nostra pelle; le giornate trascorse in spiaggia e le serate all’aperto in compagnia degli amici, ad oggi, sono solo un lontano ricordo! Gennaio, infatti, è senza dubbio tra i mesi più freddi dell’anno, e le basse temperature che stanno interessando il nostro paese negli ultimi giorni ne sono la testimonianza.

Ci troviamo, inoltre, nel bel mezzo del ciclone “Thor“, causato dall’aria gelida derivante dal Polo Nord che in questi giorni sta attraversando l’Italia. Non ci resta, dunque, che pazientare ancora qualche giorno prima che le temperature tornino a stabilizzarsi sulla media stagionale. Sì, perché nelle prossime ore, specie in alcune specifiche regioni, il maltempo e le perturbazioni si intensificheranno ulteriormente.

Stando a quanto si evince dalle ultime previsioni meteo, infatti, a partire da venerdì 20 gennaio le cose sono destinate a peggiorare, facendo cadere il nostro Bel Paese in una vera e propria morsa di gelo. Ecco, dunque, meteorologicamente parlando, che cosa c’è da aspettarsi nei prossimi giorni.

Previsioni meteo: “Thor” arriva in Italia

Muniamoci di coperte pesanti e bevande calde, perché nei prossimi giorni, a partire da venerdì 20 gennaio, il ciclone “Thor” intensificherà il suo effetto su buona parte del nostro paese. Come si evince da “ilmeteo.it”, infatti, specialmente nelle regioni del centro-sud, è previsto che le temperature diminuiscano di circa 7/8°C rispetto alla media stagionale. È possibile, inoltre, che si verifichi l’arrivo non solo di forti temporali, ma anche di vento, la cui potenza potrebbe superare i 120 km/h.

Come precedentemente accennato, le parti dell’Italia maggiormente interessate da tali fenomeni saranno il centro e il sud, con particolari possibili conseguenze in alcune specifiche regioni. Nella lista delle “controllate speciali“, infatti, vi sono la Sardegna; il Lazio; la Campania; la Calabria; la Sicilia e la Basilicata. A esse si aggiungono anche Abruzzo e Molise, su cui potrebbero abbattersi anche diluvi e nubifragi.

Possibile neve a bassa quota

Per una parte della nostra Italia, dunque, si prospettano giorni all’insegna del grande freddo e del maltempo, con la speranza che il vento e le forti precipitazioni non provochino danni a cose e/o persone. Tuttavia, i fenomeni metereologici che potrebbero verificarsi nelle otto regioni precedentemente citate non sono finiti.

Sempre stando a quanto si evince consultando il sito “ilmeteo.it”, infatti, in tali località, non solo potrebbero abbattersi 200/300 litri di pioggia per metro quadrato in un tempo molto limitato, ma sono previste anche nevicate a bassa quota, intorno ai 3000/4000 metri circa.