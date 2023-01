Fiammiferi nelle piante, perché i giardinieri hanno iniziato a farlo: il vero motivo

I giardinieri hanno iniziato ad usare un nuovo metodo, mettendo i fiammiferi nelle piante. Ma qual è il vero vantaggio?

Avere le piante in giardino e in casa è sempre un’ottima idea. Non solo impreziosiscono l’ambiente circostante ma danno anche un tocco colorato e fresco alla casa. Moltissime piante hanno inoltre delle proprietà particolarmente interessanti che possono far bene alla salute di ogni individuo. Essendo creature delicate necessitano di una continua cura, per questo motivo è stato svelato un trucco che prevede l’uso dei fiammiferi classici. A cosa servono? Scopriamolo subito insieme.

Piante in giardino e in casa, come curarle?

Inutile girarci intorno, chi desidera avere delle piante in casa o in giardino è comunque bene abbia un minimo di pollice verde. In alternativa, meglio adottare quegli esemplari che non richiedono molta cura ma solo un pochino di acqua durante la settimana.

I vivaisti professionisti sono in grado di dare ogni tipo di consiglio a seconda delle proprie esigenze, fermo restando che comunque una pianta è viva e ha bisogno di tantissime cure durante il giorno e la notte. Si parte dall’innaffiatura per arrivare al nutrimento, sino alla collocazione.

Molte di loro non amano la luce, mentre altre esigono calore e raggi del sole diretti. Poi ci sono alcune tipologie che gradiscono angoli bui della casa, mentre solo poche di loro possono essere collocate anche in bagno. Tuttavia, c’è un punto che accomuna tutte le piante e c’è un rimedio che può essere utilizzato in casa e in giardino (economico e non invasivo).

Fiammiferi nelle piante, il segreto dei vivaisti

Il comune denominatore di tutte le piante sono gli attacchi esterni, come insetti – parassiti e moscerini di vario genere che si nutrono attraverso la linfa. Questo accade non solo alle piante esterne ma anche a quelle esterne, portandole direttamente alla disidratazione totale e poi inevitabilmente alla morte.

Durante la primavera è del tutto normale che gli insetti attacchino le piante, se queste non sono protette da qualcosa di efficace. Ma attenzione, non sempre i prodotti con agenti chimici possono fare del bene: spesso infatti non sono adatti a quel tipo di pianta, oppure sono estremamente inquinanti per l’ambiente.

In questo frangente entra in scena qualcosa di rivoluzionario, con un consiglio che viene dato direttamente dai vivaisti più esperti. È bene ricordare che le cause di una proliferazione di insetti possono essere tantissime, dalle condizioni del tempo sino ad uso maggiore di acqua che ristagna e anche fertilizzanti che non sono idonei a quel tipo di pianta.

Per ovviare a questi problemi si è scoperto che i fiammiferi possano essere di grande aiuto. Le piante saranno sane, belle e l’invidia di tutti coloro che le vedranno. Come tutti sappiamo, il fiammifero è formato da una estremità – capocchia – infiammabile e poi dal bastoncino in legno.

Si devono prendere dai due ai quattro fiammiferi – a seconda della grandezza del vaso – inserendoli dentro la terra a testa in giù. Lo zolfo contenuto dentro la capocchia si scioglie e dopo una settimana si potrà sostituire il fiammifero: questo procedimento è da fare per un mese intero.

Cosa accadrà alla pianta? Sarà protetta completamente dall’attacco di ogni tipo di parassita.