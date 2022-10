Previsioni meteo, il metodo del seme del caco per capire che inverno sarà

Curiosi di sapere come sarà l’inverno 2022? Per scoprirlo dobbiamo avvalerci alle previsioni del seme del caco, che con un solo simbolo svela tutto quanto.

Il caco è un ottimo frutto autunnale, morbido e succoso che piace ai grandi e ai piccini. Con lui si possono fare delle marmellate da spalmare sul pane al mattino per colazione, oppure da consumare come break a metà pomeriggio. Ricco di proprietà e benefici, questo frutto conserva dei semi che possono rivelare qualcosa di veramente unico, ovvero le previsioni meteo per il prossimo inverno. L’inverno 2022 2023 sarà freddo oppure mite? Chiediamolo al seme di caco.

Pianta del Cachi: caratteristiche del frutto

La pianta del Cachi è una delle più antiche, coltivate già in Cina più di 2.000 anni fa. Per le sue origini particolari è anche chiamata Mela d’Oriente e offre dei frutti ricchi di benefici e proprietà particolari.

Qui in Europa è arrivata alla fine del 1800, con una testimonianza scritta all’interno di un documento: era il 1870 quando venne piantata a Firenze al giardino di Boboli. La pianta è longeva tanto che può arrivare anche a superare i 100 anni, caratteristica dovuta alla sua crescita lenta.

Il frutto è autunnale, predilige una temperatura fresca e il suo ben drenato. Come anticipato, il frutto è un insieme di proprietà e benefici grazie al valido apporto di fosforo, magnesio, potassio.

Non solo, si usa per la depurazione del fegato e per mantenere attivo l’intestino. Non per niente, in Giappone è considerato come l’albero delle sette virtù perché le sue qualità sono veramente uniche.

Facciamo un esempio? I suoi rami sono il posto ideale per costruire un nido, avendo una chioma fitta che protegge i piccoli appena nati. Non solo, è un legno che non viene attaccato dai parassiti e la legna è ottima da ardere per l’inverno. Le foglie vengono usate per le decorazioni di Natale e i semi del caco per le previsioni meteo per scoprire come sarà l’inverno in arrivo.

Semi dei cachi, come sarà l’inverno 2022?

Una antica leggenda che viene tramandata da generazione in generazione, racconta che il seme del caco sia in grado di dire come sarà l’inverno in arrivo. Questo metodo si attua con i frutti che sono appena maturati nel mese di ottobre, interpretando il simbolo che compare all’interno del seme situato dentro la sua morbida polpa.

Aprendolo in due parti, facendo attenzione a non romperlo, si potrà notare la forma del coltello – del cucchiaio oppure della forchetta:

Se esce il coltello significa che sarà un inverno freddo, con il le temperature alte e il gelo “come una lama”

Se compare il cucchiaio, si parla di neve da spalare e di inverno con temperature basse, oltre che molta pioggia

La forchetta indica un inverno mite.

Le previsioni per l’inverno 2022/2023

Sul web sono già stati fatti alcuni esperimenti, con i primi frutti di caco che sono maturati in autunno. Tagliando in due il seme interno è uscito il cucchiaio: questo vuol dire che l’inverno 2022 sarà freddo e con molta neve da spalare. Non mancherà la pioggia che scenderà battente, come già accaduto in questi ultimi mesi.

Sarà vero? Nel 2021 i semi di cachi hanno mostrato la forchetta, con un inverno mite senza neve. Non ci resta che aspettare per confermare o meno la previsione.