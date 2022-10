Il discorso di Draghi al termine del Consiglio europeo

L’ultimo atto di Mario Draghi come presidente del Consiglio italiano è un capolavoro di diplomazia: un accordo in Europa sul caro energia. A Bruxelles, l’ex numero uno della Bce, è riuscito ad avere la meglio e il suo discorso al termine del vertice del Consiglio europeo punta proprio su quello.

“Il tetto del gas sembrava impossibile, ma ci siamo riusciti“, ha detto l’ancora (non per molto) premier italiano in conferenza stampa che ha spiegato anche di essere orgoglioso di quello che è stato fatto dal governo in ambito europeo.

Draghi: “Italia al centro del progetto europeo. Accolte tutte le nostre proposte”

Il governo dei migliori, presieduto da uno dei migliori in circolazione, lascerà Palazzo Chigi e i ministeri tutti con una vittoria netta in ambito europeo. Al vertice del Consiglio europeo di Bruxelles, andato in scena tra ieri e oggi, il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, è riuscito a convincere tutti della necessità di un tetto al prezzo del gas che possa in qualche modo arginare il caro bollette.

In diretta da Bruxelles la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del Consiglio europeo #EUCOhttps://t.co/7kfYr6oDap — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) October 21, 2022

E quindi le sue parole, in conferenza stampa, al termine del suo ultimo summit partono proprio dalla soddisfazione che “tutte le nostre proposte” come Italia siano state accolte. “Decisioni prese stanotte hanno già portato a un calo del gas di circa un terzo – ha spiegato -, il che dimostra che esiste una speculazione legata alla crisi“.

Draghi ha rimarcato poi l’importanza dell’Unione europea, in cui l’Italia “deve essere al centro del progetto europeo con la credibilità, l’autorevolezza, la determinazione che si addice a un grande Paese come il nostro”. Europea deve essere, come ha sempre detto, anche la risposta alla crisi, preservando l’unità dei Paesi, “essenziale per imporre la massima pressione sulla Russia”. Tra le misure da preservare, sicuramente il mercato unico così da impedire il rischio di instabilità finanziaria.

Poi il ritorno su quanto approvato ieri, che porterà a delle bollette più basse. Il pacchetto approvato, infatti, porterà alla “creazione di un corridoio per i prezzi del gas, il disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell’elettricità, la necessità di avere strumenti comuni per affrontare e mitigare l’effetto del rincaro dei prezzi dell’energia su imprese e famiglie“. E quindi, “ci aspettiamo che nelle prossime settimane i ministri dell’Energia e anche l’Ecofin arrivino a una decisione operativa” sia sull’energia e sul “finanziamento del fondo comune”, in accordo con il Consiglio europeo.

In quanto al bilaterale con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il premier uscente ha detto che lui ha “dato credito a lui di aver compreso la posizione italiana” sostenendola poi. “È stata una conversazione bella, due persone che erano su punti di vista totalmente opposti e hanno trovato una convergenza“, ha detto ancora. D’altronde il nostro Stato è forte e “ha mostrato un’enorme potenza e credibilità”, con performance che stanno andando molto bene.

I saluti dell’Europa e di Michel a Draghi

Per l’ultimo Consiglio europeo del suo mandato, il premier uscente Draghi è stato salutato con un video dedicato, che è stato accolto da un grande applauso. Poi è stato il presidente del Consiglio, Charles Michel, a fare un discorso ad hoc per l’ex numero uno della Banca centrale europea, che ha riproposto i suoi auguri anche su Twitter. “Grazie Mario – ha scritto -. Ti auguriamo il meglio per il futuro“, e la sua frase emblematica “Whatever it takes“.