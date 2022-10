Previsioni meteo, arriva l’intensa fiammata africana: cos’è e cosa causa

Ecco cos’è la fiammata africana e come cambierà le previsioni meteo dei prossimi giorni. Nessuno davvero se lo aspettava.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire le previsioni del meteo dei prossimi giorni.

Cos’è l’anticiclone africano e cosa causa

Un anticiclone è un’area di alta pressione. Quest’ultimo può estendersi per diverse migliaia di chilometri. In genere significa il mantenimento di un clima stabile e asciutto. In meteorologia, le aree anticicloniche sono spesso rappresentate da linee isobariche concentriche.

L’andamento di queste linee rappresenta quindi il luogo in cui i valori di pressione sono identici. Immagina un anticiclone come diversi cerchi concentrici di alta pressione. Al centro troviamo il cuore dell’anticiclone con il suo valore più forte. A cui seguono cerchi concentrici di valore inferiore.

La pressione è misurata in HectoPascal. Quando il valore della pressione è superiore a 1013,8 hPa, si parla di zona anticiclonica. Al contrario, quando il valore è inferiore a 1013,8 hPa, è una depressione.

Un anticiclone ruota sempre in senso orario. Dovrebbe essere chiaro che il suo movimento sposta le masse d’aria e può influenzare fortemente la temperatura del suolo. L’anticiclone aspira aria fredda dal Polo Nord e poi, attraverso la sua rotazione, porta quest’aria gelida in. Segue poi un periodo di tempo freddo.

L’anticiclone africano, invece, aspira aria calda dal sud e quindi provoca temperature più alte. Lo studio del movimento di anticicloni e depressioni è fondamentale per poter fare previsioni meteorologiche.

Ecco che di seguito vi sveliamo nel dettaglio qual è il meteo previsto il 26 di ottobre al nord, al centro e al sud Italia.

Le previsioni meteo del 26 di ottobre

A causa dell’anticiclone africano, il 26 di ottobre aumenterà la temperatura di tutta l’Italia. Arriverà una vera e propria ondata di caldo, che influenzerà tutto il periodo di Halloween e la celebrazione dei santi.

Questa previsione porta a credere che si arriverà a un record di 30 gradi. Nelle cime, la temperatura vicina allo zero è prevista soltanto a partire dai 3.700-3.800 metri di altezza.

In generale, al nord si prevede cielo sereno con nebbia, mentre al centro e al sud un clima simile a quello estivo. Vediamo tutto nel dettaglio.

Al nord Italia si prevedono temperature stabili, cielo sereno e poche nubi. La nebbia si formerà soprattutto nelle prime ore della mattina nelle zone pianeggianti. Durante la giornata, quando si alzeranno le temperature, è probabile che il cielo diventi nuvoloso. I venti si manterranno leggeri e i mari saranno calmi.

Nel centro Italia si noterà moltissimo la presenza dell’anticiclone africano. Le nubi saranno presenti specialmente in regioni come Lazio, Toscana, Umbra e Sardegna di mattina, mentre in Abruzzo e in Molise nel pomeriggio. Le altre regioni saranno interessate da un cielo più sereno. Anche qui i venti saranno deboli, mentre i mari poco mossi.

Al sud si prevede un clima soleggiato e il cielo sereno. Le temperature aumenteranno progressivamente specialmente nelle ore del giorno, mentre di notte si manterrà un clima mite. I venti saranno deboli e i mari prevalentemente calmi.