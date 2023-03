Previsioni Giuliacci, arriva il caldo: picchi di 25 gradi in queste regioni italiane

By

Le previsioni Giuliacci parlano chiaro e in queste regioni italiane si sta per respirare un’aria estiva con picchi di 25 gradi.

Una novità interessante da parte del meteo dei prossimi giorni, infatti alcune Regioni avranno un inizio di estate che poi si estenderà sino alla primavera vera e propria. Si tratta di un cambio delle temperature inaspettato, dopo le giornate caratterizzate da venti gelidi e neve anche a bassa quota. In queste ore gli esperti stanno valutando la situazione e le previsioni Giuliacci offrono una visione completa di quello che sarà lo scenario dei prossimi giorni in arrivo.

Dal freddo al caldo, quali sono le previsioni Giuliacci?

Si passa dal freddo al caldo nelle prossime ore, con picchi che arriveranno anche a 25 gradi in alcune Regioni. Osservando l’andamento del meteo in questo ultimo periodo, lo si potrebbe evidenziare come altalenante.

Infatti, tutta l’Italia è stata travolta da venti glaciali in arrivo dalla Siberia con neve a bassa quota e pioggia frequente. Nord e Sud si sono ritrovati a dover sopportare temperature al di sotto della media stagionale, con un ritorno all’inverno inaspettato.

Gli esperti avevano inoltre messo l’accento su un fenomeno da non sottovalutare, con l’arrivo di un nuovo vortice glaciale ed episodi di neve ad alta e bassa quota. Le notizie di queste ultime ore ribaltano tutto e sembra proprio che in alcune Regioni si avrà un anticipo dell’estate.

Meteo Italia: temperature alte e picchi estivi

Il mese di Marzo ha in serbo delle interessanti sorprese in termini di tempo e temperature. Una piccola anticipazione estiva che farà piacere agli amanti del caldo e del sole.

Le previsioni di Mario Giuliacci parlano chiaro, l’esperto infatti comunica quelli che saranno i cambiamenti che il tempo ha in serbo in queste prossime ore. In alcune zone di Italia si potranno toccare anche i 25°C.

Un vero anticipo estivo che lascerà spazio a quelle che sono le classiche temperature alte durante il giorno, per poi abbassarsi nella notte.

La causa di questo cambiamento è l’arrivo dell’anticiclone africano da giovedì 9 marzo in poi. L’alta pressione interesserà alcune zone in particolare, con piogge lievi e una vera rivoluzione del tempo come percepito sino adesso.

Dall’11 marzo le temperature andranno a salire con picchi che toccheranno i 25°C, con giornate che saranno similari a quelle del mese di maggio.

Arrivano in Italia i venti di Scirocco caldi con molte zone del Nord, Centro e Sicilia orientale che avranno giornate miti e temperature sino a 20°C. Un bellissimo momento, con una settimana volta al calore e al sole, seppur accompagnato da qualche nuvola bassa e pioggerelline sparse.

Gli esperti invitano alla cautela, perché l’anticiclone africano darà poi il via ad un aumento progressivo delle temperature ma con qualche riserva. Il mese di Marzo non è mai stabile, per questo motivo verso la fine del mese potrebbe ritornare il freddo e la pioggia.