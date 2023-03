Cani, rivelata la razza più amata dai ladri in Italia: è proprio quella più colpita

Qual è la razza di cani più amata dai ladri nel nostro Paese. E’ una quella più colpita, i padroni sono davvero disperati.

Sempre più cagnolini da compagnia vengono rubati in Italia. I numeri riportati dall’associazione Aidaa sono impressionanti e non fanno ben sperare. I furti sono all’ordine del giorno. Sono quattro le razze più gettonate dai ladri e in particolare una.

Cani rubati, un vero e proprio problema sociale

Quante volte nella vostra vita vi è capitato di parlare a qualcuno a cui avevano rubato un cane? Magari non vi è mai successo, eppure quello dei furti dei cani è una vera e propria piaga sociale.

L’azione di rubare un cane è all’ordine del giorno. In base a un recente rapporto di Aidaa, che è l’Associazione italiana difesa animali e ambiente, ogni giorno verrebbero rubati in Italia circa 100 cani.

Si tratta di numeri esorbitanti, che all’anno si traducono con 35 mila cani rubati. A raccontare di aver vissuto un episodio simile è stata Claudia Zanella, la moglie del celebre regista italiano Fausto Brizzi.

La donna, infatti, racconta di aver legato la cagnolina Lana fuori dalla farmacia e che, mentre che aspettava la servissero, ha notato assieme al marito che dei malviventi stessero cercando di portarsela via. Le avevano già sfilato il collare, quando Brizzi è riuscito a metterli in fuga.

Se molti ladri rubano qualsiasi cane si possa loro trovare di fronte, alcuni, invece, prediligono delle razze specifiche. Ecco che di seguito vi spieghiamo quali sono.

Ecco qual è la razza più colpita

Tra i cani più rubati in Italia compaiono, ad esempio, i Rottweiler, cani di origine tedesca. Si tratta di animali molto muscolosi dal pelo corto. Sono molto leali e protettivi e per questo vengono spesso utilizzati come cani da guardia.

Altre prede di ladri sono i Pitbull, originari degli Stati Uniti. Anche loro sono caratterizzati da un pelo corto e sono molto atletici. Vengono spesso utilizzati come animali da compagnia, anche c’è chi erroneamente sostiene siano tra i cani più aggressivi. Naturalmente, affinché convivano con gli umani, è necessario addestrarli ed educarli bene.

Poi vi è il Pastore tedesco, anch’esso originario della Germania. Questo, invece, ha un pelo lungo e spesso viene addestrato per aiutare nel lavoro la polizia e i militari. Si tratta di cani molto attivi e fedeli, anche loro spesso adottati come animali da compagnia.

Ma la razza in assoluto più rubata in Italia è quella dei Chihuahua, su cui molti ladri hanno lanciato un vero e proprio business, forse per la loro piccola dimensione, per la facilità con cui è possibile nasconderli e controllarli e per il loro elevato prezzo di vendita.

I cani rubati verrebbero usati dai ladri per fini riproduttivi e di vendita dei cuccioli. Per quanto riguarda le altre razze che abbiamo nominato, ad esempio i Pitbull, spesso vengono utilizzate per il combattimento. Si tratta di pratiche ritenute dalla legge italiana illegali e perseguite, per cui sono previste sanzioni pecuniarie e pene come anche il carcere.